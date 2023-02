Kol-La-Macher sind mit Neustart der Faschingssitzungen zufrieden

Plus Eine neue Spielleitung hatten die Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen. Auch wenn heuer das Publikum zögerlich kam, sind die Organisatoren zufrieden.

Sieben mal jeweils fünf Stunden Programm - erstmals nach zwei Corona-Pausen gab's wieder Unterhaltung von Ballett bis Gesang, Sketchnummern und Akrobatik bei der Kol-La in der Gersthofer Stadthalle. Und zum ersten Mal lenkten die beiden neuen Spielleiter Christian Schmerder und Julian Poppe die Akteure bei ihren Auftritten auf der Bühne. Das Fazit nach der letzten Vorstellung am Sonntag fällt bei den Organisatoren gut aus.