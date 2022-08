Kollerhof: Ehepaar Henkel feiert 14 Meter Hochzeitsbaum

Nadine und Dominik Henkel erfreuen sich kurz nach ihrer Hochzeit an einem 14 Meter hohen Hochzeitsbaum. Warum sich die Freunde des Brautpaars keine Hoffnungen machen dürfen.

Nadine ist Rechtsanwältin und trinkt Wein. Maschinenbauingenieur Dominik bevorzugt Bier. Für diese Informationen über das frisch vermählte Ehepaar Henkel aus Gersthofen reicht ein Blick vor ihre Wohnung im Kollerhof. Dort steht ein 14 Meter hoher Hochzeitsbaum. Ein großer Storch thront an der Spitze und am Fuß wacht die französische Bulldogge "Lilo" als Malerei unter einer herzförmigen Botschaft: "Der Storch dort oben auf dem Baum, erfüllt so manchen Kindertraum! Doch kann er das nicht ganz allein, ihr müsst ihm schon behilflich sein. Und seid ihr in einem Jahr ned Drei, kommen wir auf ein Fass Bier vorbei! P.S.: Lilo zählt nicht." Am Mittwochabend sind alle Helfer, die am Baum beteiligt waren, im Kollerhof zu Besuch, um ihr Werk mit dem Brautpaar zu feiern und zu berichten.

Hochzeitsbaum zum Selbermachen: Motivation, Kreativität und kaltes Bier

"Also ich habe gar nicht damit gerechnet", sagt die Braut Nadine Henkel. "Die Größe des Baumes ist aber typisch für unsere Freunde: Wenn sie was machen, dann muss es groß sein", fügt die 31-Jährige hinzu. Die gebürtige Lützelburgerin ist im April 2021 mit ihrem Mann in eine Erdgeschosswohnung des "neuen Kollerhofs" eingezogen. Vergangene Woche wurde geheiratet. "Seit Freitag sind wir auf den Tag 14 Jahre zusammen, also für jedes Jahr ein Meter Baum", sagt der Bräutigam und betont: "Meine Freunde haben mir aber versichert, dass das ein riesiger Zufall war."

Die Idee für den Baum hatten der Trauzeuge Johannes Reising und Florian Proksch auf dem Junggesellenabschied im Juni. "Ich bin direkt nach dem Wochenende des Junggesellenabschieds in unseren Wald, habe einen Baum umgehauen und bei mir in die Halle gelegt", sagt Proksch. In mühevoller gemeinschaftlicher Arbeit wurde dann ausgeklügelt, gesägt und gemalt.

In der Nacht vor der Hochzeit hätte der Baum dann vor der Wohnung des Brautpaars aufgestellt werden sollen. "Das wäre aber zu laut gewesen", sagt Proksch. Die Freundesgruppe habe den Baum dann einfach während der standesamtlichen Feier aufgestellt, so der 28-jährige Gersthofer. Ein Hochzeitsbaum dieser Größe inmitten einer Wohnanlage ist für Dominik Henkel nicht selbstverständlich. "Wir sind dem Herr Koller sehr dankbar, dass er so cool und verständnisvoll war und wir den Baum hier stehen lassen durften", sagt der 30-Jährige.

Ein Hochzeitsbaum erinnert das Brautpaar an seine Nachwuchspflicht

Im ländlichen Bayern ist es üblich, dem frisch vermählten Brautpaar einen "Hochzeits-" oder auch "Kindsbaum", der etwas dem Maibaum ähnelt, vor die Tür zu stellen. Der Baum soll das Ehepaar an seine Pflicht erinnern, innerhalb des nächsten Jahres für Nachwuchs zu sorgen. Am meist blau-weißen Stamm werden Schilder als symbolische Äste des Baumes angebracht. Der Brauch kommt aus einer Zeit, in der es noch von großer Bedeutung war, einen Stammhalter in die Welt zu setzen.

Nun bleibt abzuwarten, ob das frisch vermählte Ehepaar Henkel im Laufe des nächsten Jahres seiner "Pflicht" nachkommt oder sich doch für das Bereitstellen des Bierfasses entscheidet. "Macht euch wegen dem Fass keine Hoffnungen, wir werden fleißig sein", sagt der Bräutigam zum Abschluss in die Runde.