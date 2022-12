Kolpingsfamilie Gersthofen ehrt treue Mitglieder

Auch in ihrem 95. Jahr zeigt die Kolpingsfamilie Gersthofen viel Leben. Dennoch machen sich die Mitglieder Gedanken, wie es mit dem Verein weitergehen soll.

Fünf Jahre bis zum vollen Jahrhundert Existenz fehlen der Kolpingsfamilie Gersthofen noch. Bei der Jahreshauptversammlung zogen die Mitglieder eine Bilanz der vergangenen Monate. Diese fiel überwiegend positiv aus. Und treue Mitglieder konnten bei dieser Gelegenheit geehrt werden.

In seinem Bericht gab Vorsitzender Heinz Schaaf eine Übersicht auf die vielfältigen Veranstaltungen und „Stillen Helfer“ wie Programm-Verteiler, Bannerträger, Kapellendienste, Frauengruppe zur Pflege des Bücherschrankes, Pflege Feldkreuz am Unteren Auweg und Gipfelkreuz auf der Mädelegabel, Mitglieder-Pflege bei runden Geburtstagen, Beerdigungen und viele mehr. Die sechs Gruppen der Nikoläuse und Knechte Ruprecht besuchen 150 Familien und sammeln dabei rund 10.000 Euro Spendengelder ein. Diese spenden die Nikoläuse wiederum für Kinder in Heimen, Horten und weiteren Einrichtungen. Gerne nehmen die Nikoläuse neue Mitwirkende auf. „Die Kol-La steht in den Startlöchern, Proben laufen auf Hochtouren“, betonte Philipp Rogg. Umfangreiche Unterstützung kam der Ukraine-Hilfe zugute. Einigen Familien der Kolpingsfamilie Dernau im Ahrtal spendierte der Kolping Bezirk eine Ferienwoche in Weißenbach.

Kontostand des Gersthofer Vereins schwindet

Der Kassenbericht von Monika Hofmann erläuterte Einsparungen, weil durch Wegfall der Kol-La-Einnahmen der Kontostand schwindet. Reparaturen an der Kapelle und dem Gipfelkreuz brachten große Kosten. Die Revisoren Beate Fischer und Franz Schwab wählten die Kolping-Mitglieder erneut. Nach über 20 Jahren ändert sich die Beitrags-Ordnung nach Vorgaben aus der Zentrale in Köln. Dem neu eingeführten Ortsbeitrag für Erwachsene und Paare stimmten die Mitglieder zu. Heinz Schaaf zitierte Adolph Kolping: „Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig wollen. Wir können Großes, wenn tüchtige Kräfte sich vereinen.“

Etliche Jubilare gab es zu ehren mit Urkunden und Abzeichen: 25 Jahre Mitglied sind Holger Franz, Dieter Geyer, Susanne Voigt, Elke Wiedemann und Claudia Zirngibl. Bereits 40 Jahre sind Dagmar Benz, Monika Hofmann, Michael Krucker, Maria Ortner und Erhard Wagner bei der Kolpingsfamilie Gersthofen. 50 Jahre lang halten die Treue Rupert Kneisl, Werner Lang, Herbert Lenz, Lorenz Mayer und Werner Simon. Für 60 Jahre Mitgliedschaft ehrte Kolping Lothar Mayr und für stolze 65 Jahre Karl Jakob.

Gersthofer Mitglieder bekamen Auszeichnungen von außen

Dr. Thomas Groll, Gisela Kleber, Alfons Winklhofer, Ingeborg und Richard Brandmeier wurden als neue Mitglieder aufgenommen. Heinz Schaaf informierte, dass Rosie Eichele die Bayerische Ehrenamts-Karte vom Freistaat Bayern verliehen wurde für ihr sehr langes Engagement bei der Katholischen Erwachsenen-Bildung. Das langjährige Mitglied Ulrich Kapfer erhielt die Auszeichnung „Stiller Helfer“ der Stadt Gersthofen.



Die Internetseite ist einfacher erreichbar mit „www.kolping-gersthofen.de“. Für schnelle Informationen werden auf „Instagram“ vermehrt Junge angesprochen. Dies soll mithelfen, die Kolpingsfamilie zukunftsfest zu machen. Die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, in der Pfarrei sowie mit benachbarten Kolpingsfamilien will das Vorstandsteam ausbauen. (AZ)