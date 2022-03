Kolpingsfamilie Gersthofen sammelt für Menschen in der Ukraine

Einsatz für Menschen in Not – dies ist eines der Markenzeichen der Kolpingsfamilie. Gersthofens Mitglieder haben derzeit ein besonderes Ziel.

Eine Sammelstelle für Hilfsgüter hat die Gersthofer Kolpingsfamilie in der Autowelt Simon Gersthofen eingerichtet. Inzwischen stapeln sich die ersten Sachspenden für die Ukraine und warten auf den Transport ins Kriegsgebiet. "Wir sammeln nur Artikel, die auf einer Bedarfsliste aus der Ukraine stehen", sagt Heinz Schaaf, der Bezirksvorsitzende der 20 Kolpingsfamilien in der Stadt und im Landkreis Augsburg.

"Das sind die Dinge, die dringend benötigt werden und die man vor Ort nicht bekommt oder sehr teuer bezahlt", ergänzt Schaaf. Thorsten Schröder, Kolping-Diözesanvorstandsmitglied und Mitorganisator des Hilfstransports, erklärt, warum Kolping Hilfstransporte organisiert: "Seit Kriegsbeginn haben die örtlichen Selbsthilfegruppen ihre Arbeit komplett umgestellt", erläutert Schröder. Die Kolping-Einrichtungen in der Ukraine, die eigentlich behinderte Menschen betreuen und Bildung anbieten, sind zu Notunterkünften für die Binnenflüchtlinge geworden. Schröder weiß, dass auch andere Hilfsaktionen aus der Not heraus entstanden sind. So sei zum Beispiel in Czernowitz eine Suppenküche eingerichtet worden, in der Kolpingmitglieder täglich bis zu 400 warme Mahlzeiten für die Bevölkerung kochen.

Kolpingsfamilien mehrerer Länder arbeiten zusammen

Unterstützt werden die Mitglieder in der Ukraine von den Kolpingsfamilien aus den vier Nachbarländern Polen, Ungarn, Slowakei und Rumänien. Sie besorgen Hilfsgüter, bringen Hilfstransporte auf den Weg, holen flüchtende Menschen von der Grenze ab, haben Notunterkünfte eingerichtet, verpflegen und betreuen Menschen auf der Flucht.

"Innerhalb kürzester Zeit haben mehr als 20 Kolpingmitglieder aus Gersthofen die Halle eingeräumt, Tische organisiert, Paletten und Verpackung besorgt und einen Stapler herbeigeschafft", berichtet Schaaf. Auch die Augsburger Kolpingstiftung Rudolf Geiselberger ist mit dabei. Über die Stiftung werden Spenden gesammelt, um die Hilfstransporte und die Hilfe in der Ukraine zu finanzieren. Viele andere helfen und haben Hilfe zugesagt, so zum Beispiel die Stadt Gersthofen, die Gersthofer Party-Freunde oder der TSV Gersthofen. Auch Kolpingsfamilien aus dem Bistum und über die Diözese Augsburg hinaus haben bereits Hilfsgüter geliefert oder angekündigt. "Wir freuen uns über jede Unterstützung", sagt Schaaf.

Gersthofer Firma stellt Lastwagen zur Verfügung

Schröder freut sich über die Zusage von der Andreas Schmid Logistik AG, einen Lastwagen für den Transport zur Verfügung zu stellen. So erzählt er, dass sich ein Fahrer unaufgefordert gemeldet hat, als er von der Aktion gehört hat.

Die aktuelle Bedarfsliste ist über diesen Link zu finden. Die Sammelstelle ist bei der Autowelt Simon, Augsburger Straße 164, in Gersthofen geöffnet Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 19 Uhr sowie Samstag von 15 bis 18 Uhr. Um Wartezeiten zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, wird um telefonische Anmeldung bei Patricia Steiner - Handy 0174/6207814 - gebeten.