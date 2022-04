Gersthofen

Kolpingsfamilie schickt zehn Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine

Thorsten Schröder (Gabelstapler) und Lastwagenfahrer Hendrik Claaßen luden 29 Paletten an Hilfsgütern ein. Sie sollen Ukrainischen Geflüchteten zugute kommen.

Plus In Gersthofen befindet sich eine zentrale Sammelstelle der Kolpingsfamilien aus der Region für Hilfsgüter. Am Wochenende startete der erste Transport.

Von Gerald Lindner

Rund 20 Kolpingsfamilien umfasst der Kolping-Bezirksverband Augsburg. Angesichts des Kriegs in der Ukraine haben sie eine Hilfsaktion gestartet. Zahlreiche Hilfsgüter werden für die Menschen im Kriegsgebiet gesammelt. Am Wochenende fuhr der erste Hilfstransport von der zentralen Sammelstelle in Gersthofen ab. Doch das ist nicht alles.

