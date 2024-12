Kolpingsfamilien haben im Landkreis 500 Pakete eingesammelt

„Ich schreibe Dir heute direkt aus Czernowitz, um Dich noch einmal um Deine Aufmerksamkeit für die Menschen in der Ukraine zu bitten“, mit diesen Zeilen hatte sich Vasyl Savka, der Geschäftsführer Kolping Ukraine, im Juli an seine Kollegen im Bezirk Augsburg gewandt. „Die Situation verschlechtert sich jeden Tag. Es gibt keine einzige Familie mehr, die nicht um Vater oder Bruder, Ehemann, Onkel, Cousin oder enge Freunde trauert. Auch unser tägliches Leben wird immer schwerer.“

Die Kolpingsfamilien waren seiner Bitte gerne nachgekommen. Gemeinsam mit dem Johanniter Weihnachtstrucker haben sie auch in diesem Jahr wieder Lebensmittelpakete eingesammelt. In 15 Gemeinden im Landkreis und in den angrenzenden Regionen waren Sammelstellen eingerichtet. Kurz vor Weihnachten wurden die Pakete auf dem Gelände des TSV Gersthofen auf den Weihnachtstrucker der Johanniter verladen. Über 500 Pakete auf 17 Paletten sind dabei zusammengekommen.

Heinz Schaaf, der Vorsitzende des Kolping Bezirks Augsburg, bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben – sei es als Spender, als Helfer oder an den Sammelstellen. Sein besonderer Dank geht an die Johanniter, ohne deren Unterstützung die Aktion nicht möglich wäre. Die Pakete werden pünktlich zum orthodoxen Weihnachtsfest in der Ukraine ankommen und sollen den Menschen signalisieren, dass sie mit ihrem Schicksal nicht alleine sind.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.