Kommt Tesla ins Gersthofer Industriegebiet?

Gersthofen wird Großstandort für Autohandel. Für das Porschezentrum entsteht ein Neubau. In der Nachbarschaft wollen sich weitere renommierte Marken ansiedeln.

Im Jahr 2007 wurde an der Porschestraße in Gersthofen das Porschezentrum eröffnet. Dabei trat sogar Lisa Fitz auf. Derzeit entsteht unmittelbar daneben ein Neubau, der voraussichtlich im Herbst bezogen werden soll. In Branchenkreisen macht die Runde, dass ein Weltmarkt-Unternehmen in das alte Autozentrum einziehen wird.

Demzufolge will sich dort offenbar der Anbieter Tesla ansiedeln, wenn das Porschezentrum in seinen Neubau eingezogen ist und das alte Gebäude frei wird. Eine offizielle Bestätigung fehlt noch. Vertreter des Unternehmens, das gerade in Brandenburg eine Fabrik eingeweiht hat, waren für eine Stellungnahme bislang nicht erreichbar. Ebenso wenig die Investoren, denen das Gelände gehört.

Sicher ist: Der derzeit entstehende Porsche-Neubau hat eine Gebäudehöhe von circa neun Metern und eine bebaute Grundfläche von 10.435 Quadratmetern. Die Gesamtfläche des Grundstücks liegt bei circa 13.000 Quadratmetern.

Gersthofer Porsche-Standort wird doppelt so groß

Laut Geschäftsführer Wolfgang Döring wird der Porsche-Standort dann doppelt so groß und circa 50 Mitarbeiter beschäftigen. Circa 13 Millionen Euro werden hier investiert. "Mit dem Vorhaben der Schwaba entsteht hier eine Automeile", so Döring weiter. "Das ist eine sehr spannende und positive Entwicklung für Gersthofen."

Der Betrieb umfasst die Ausstellung von Neu- und Gebrauchtwagen der Automarke, den Verkauf sowie Service und Reparatur. Weiter ist dort Platz für den Handel mit Ersatzteilen und für die Aufbereitung und das Waschen der Wagen. Der Umzug in die neuen Räume soll Döring zufolge im vierten Quartal 2022 stattfinden.

Worauf Döring schon anspielt: Großflächig gebaut werden wird bald auch auf der Westseite der Porschestraße. Dort soll ein Autohaus der Schwaba mit Neuwagen-Ausstellung, Gebrauchtwagenverkauf, Werkstatt, Servicebereich sowie einem Teile- und Reifenlager errichtet werden. Dies bestätigte Schwaba-Geschäftsführer Michael Agsteiner gegenüber unserer Redaktion. Dorthin zieht, wie er weiter erklärte, nicht zuletzt das Autohaus Wagner um, das im Moment an der Augsburger Straße in Gersthofen seinen Standort hat. Vorgesehen sind 101 Beschäftigte. Weitere Angaben wollte Agsteiner allerdings derzeit noch nicht machen. "Wir haben gerade mehrere Vorhaben am Laufen", sagte er. "Wir wollen erst unsere Kunden informieren und darauf vorbereiten." Dies soll bis Ostern geschehen. "Danach werden wir das Gesamtkonzept vorstellen."

Schwaba und Porsche sind nicht die ersten renommierten Autohändler in der Region, die ihre Standorte gewechselt haben. Erst im Sommer vor zwei Jahren bezog BMW-Händler Reisacher in Lechhausen eine neue Zentrale, auch das traditionsreiche Autohaus Drexl und Ziegler verlegte seinen Standort.

Gersthofer Räte sprechen mehrere Befreiungen aus

Zurück zum Schwaba-Bauvorhaben in Gersthofen, dessen Dimensionen im Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt wurden. "Das ist ein kritisches Bauvorhaben", räumte Stadtbaumeister Markus Naß angesichts mehrerer erforderlicher Befreiungen ein. "Jede andere Bebauungsart würde allerdings eine größere Flächenversiegelung mit sich bringen." Das geplante Gebäude hat eine Länge von rund 68 mal 60 Metern. Zulässig ist in diesem Gebiet eine offene Bauweise mit einer Gebäudelänge von maximal 50 Metern. Die Größe sei laut Bauantrag allerdings aus funktionaler und betrieblicher Hinsicht notwendig, erklärte Stadtbaumeister Markus Naß. Laut Satzung wären insgesamt 178 Stellplätze erforderlich. 211 werden im Bauantrag nachgewiesen.

"Da die Ausstellungs- und Freiflächen im Wesentlichen wasserdurchlässig sind, ist der Versiegelungsgrad im Verhältnis zur möglichen Bebauung als gering zu beurteilen", so Naß weiter. Zur Eingrünung nötig wäre ein Baum pro 125 Quadratmeter Fläche. Darauf wird aber verzichtet, da die Neuwagen durch eine Bepflanzung verschmutzt werden und bei Astbruch beschädigt werden könnten.

Als Ausgleich dafür soll der Grünstreifen intensiver und hochwertiger bepflanzt werden. Zudem werden die Dächer begrünt und sechs Kleingewässer als Laichbiotope mit Versteckmöglichkeiten für Amphibien angelegt. Das Niederschlagwasser soll, soweit möglich, seitlich von den Ausstellungsflächen in Mulden über bewachsenem Boden versickert werden.