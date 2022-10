Konstantin Wecker bietet in Gersthofen einen besonderen Abend

Plus Seit mehr als 40 Jahren setzt sich Liedermacher Konstantin Wecker für den Frieden ein. Das wurde beim Konzert in der Stadthalle Gersthofen deutlich.

Konstantin Wecker gehört zu den großen Liedermachern Deutschlands – und das seit Jahrzehnten. Nach längerer – nicht zuletzt auch durch coronabedingter Pause kehrte er mit seinem Trio zurück in die Stadthalle Gersthofen. Und seine Friedensbotschaft ist aktuell wie eh und je. Das fanden auch die zahlreichen Zuhörenden.