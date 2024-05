Kontrolle auf A8: Schleierfahnder finden gestohlenes Werkzeug

Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Rastplatz Edenbergen an der A8 findet die Polizei gestohlenes Werkzeug in einem Kleintransporter. Gegen den Fahrer wird ermittelt.

Gestohlenes Werkzeug fand die Polizei bei einer Kontrolle an der Autobahn. Auf dem Rastplatz Edenbergen an der A8 kontrollierten die Beamten am Montagabend gegen 20 Uhr einen 34-Jährigen in einem Kleintransporter. Er war in Richtung München unterwegs. Die Polizeibeamten fanden bei der Kontrolle Werkzeug im niedrigen vierstelligen Geldbereich auf, das als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten stellten das Werkzeug daraufhin sicher. Der 34-Jährige gab an, dass er das Werkzeug auf einem Flohmarkt kaufte. Die Polizei ermittelt nun wegen Hehlerei gegen den 34-jährigen Mann. (kinp)