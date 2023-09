Kostenlose Energieberatung wird ab Oktober angeboten

Wie lässt sich eine optimale und nachhaltige Energieversorgung schaffen? Zu diesem Thema gibt’s in Gersthofen ab Oktober regelmäßige Beratungstermine.

In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern bietet die Stadt Gersthofen ab Oktober eine regelmäßige und kostenlose Energieberatung für ihre Bürgerinnen und Bürger an. Die Beratung findet jeweils am vierten Freitag im Monat von 14 bis 17 Uhr in der Bibliothek (Bahnhofstraße 12, 86368 Gersthofen) statt. Erster Beratungstag ist der 27. Oktober. Die Beratung übernimmt Thomas Bugert, Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern. „Wenn es um Energiesparpotenziale, die Nutzung von erneuerbaren Energien oder den Einbau einer Heizung und staatliche Förderprogramme geht, beraten wir individuell, anbieter-unabhängig und kostenlos“, so Bugert. Eine Anmeldung für die Beratung ist erforderlich. Interessenten können ab sofort Beratungstermine unter der kostenlosen Hotline der Verbraucherzentrale Nummer 0800 809 802 400 vereinbaren. Die Beratung wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Zusätzlich haben Ratsuchende auch die Möglichkeit, sich zu Hause beraten zu lassen. Gegen einen Eigenanteil von 30 Euro, analysieren die qualifizierten Energieexperten der Verbraucherzentrale die Situation vor Ort und geben Handlungsempfehlungen, beispielsweise zum Bereich baulicher Wärmeschutz oder Heizungstausch. Zum Start der Kooperation übernimmt die Stadt den Eigenanteil für die ersten 60 Vor-Ort-Beratungen. Anmelden können sich unter der Telefonnummer 0821/2491365 ab sofort bis Donnerstag, 21. September, alle, die vor dem Jahr 1990 errichtete Ein- und Zweifamilienhäuser im Stadtgebiet Gersthofen besitzen. Der Zuschlag erfolgt entsprechend der Reihenfolge der eingegangenen Bewerbungen. Antragsberechtigt sind private Haus- und Wohnungs-Eigentümerinnen und -Eigentümer. Pro Besitzerin oder Besitzer wird maximal ein Gebäude gefördert. (AZ)

