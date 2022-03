Gersthofen

vor 16 Min.

Krankenwagen wird bei Unfall in Gersthofen eingeklemmt

Ein Krankenwagen ist am Mittwoch in Gersthofen in einen Unfall verwickelt worden.

Ein Krankenwagen ist am Mittwoch in Gersthofen in einen Unfall verwickelt worden. Das Rettungsfahrzeug war aufgrund eines medizinischen Notfalles gegen 12.10 Uhr auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ziegeleistraße gerufen worden. Dort wollte laut Polizei gerade eine 21-jährige Fahrerin wenden. Dabei schätzte sie allerdings den Wendekreis ihres Autos falsch ein und fuhr gegen einen Imbissanhänger. Dadurch verkeilte sich der Krankenwagen so stark, dass die Feuerwehr Gersthofen die beiden Fahrzeuge voneinander lösen musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. (thia)

