Kripo informiert in Gersthofen über Trickdiebstahl und Betrug

Viele Menschen werden Opfer von Trickdiebstahl und Betrug. In Gersthofen gab die Kriminalpolizei nun Informationen, wie sich dies vermeiden lässt.

Es gibt viele Wege, wie arglose Menschen um Hab und Gut gebracht werden: Taschendiebstähle, Tricks an der Haustüre oder Schockanrufe – sind nur drei Varianten. Es kann jeden treffen und – das ist die gute Nachricht – jede und jeder kann sich sehr wirkungsvoll schützen. Auf Einladung des Seniorenbeirats Gersthofen informierte Hauptkommissarin Barbara Macheiner von der Kripo Augsburg praxisnah, wie wache Bürgerinnen und Bürger Menschen mit betrügerischen Absichten ein Schnippchen schlagen können.

Barbara Macheiner stellte unter anderem vor, wie sich Betrügerinnen und Betrüger durch Überrumpelung mit Sätzen wie: „Gestern gab es eine Straße weiter einen Wasserrohrbruch. Ich muss bei Ihnen im Bad kurz das Wasser prüfen“ – eventuell verkleidet als Handwerksfachkräfte – Zugang zu fremden Wohnräumen verschaffen. Hier lenken sie das Opfer ab, während Komplizen durch nur angelehnte Wohnungstüren nachrücken und Wertsachen stehlen.

So reagiert man auf Schockanrufe

Die Expertin berichtete auch von Schockanrufen, bei denen arglosen Menschen vorgegaukelt wird, enge Familienmitglieder seien in einen Unfall verwickelt oder im Urlaub in ärztlicher Notversorgung und Bargeld würde für Kautionen oder Behandlung benötigt. Der Barbara Macheiner appellierte an das Publikum: "Lassen Sie sich auf nichts Derartiges ein. Lassen Sie unerwartete Monteure nicht eintreten, legen Sie bei Schockanrufen auf." Das Anliegen sollte in Ruhe, zum Beispiel mit der Hausverwaltung oder den betroffenen Familienmitgliedern über die bekannten Rufnummern geklärt werden.

Der Seniorenbeirat Gersthofen bietet im ersten Halbjahr viele weitere Veranstaltungen für Senior:innen in der Begegnungsstätte du & hier an. Die Broschüren liegen im Rathaus Gersthofen aus. Weitere Informationen unter www.du-und-hier.de oder Telefon 0821/49708741. (AZ)