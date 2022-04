Gersthofen

vor 2 Min.

Künstler präsentieren sich schwebend im Gersthofer Ballonmuseum

Vielseitig sind die in der Ausstellung "Schwebend" im Ballonmuseum Gersthofen gezeigten Arbeiten, wie dieses Gemälde von Claus Hipp

Plus Kunst in vielseitiger Ausprägung präsentiert das Gersthofer Ballonmuseum in seiner neuen Sonderausstellung. Und das Motto der Schau passt zum Ort.

Von Gerald Lindner

Zwei Jahre lang musste das Ballonmuseum in Gersthofen pandemiebedingt auf Ausstellungen verzichten. Nun wird im Untergeschoss des Museums wieder Kunst präsentiert. Bestückt wurde die Schau von 15 Mitgliedern der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft, einem Verein, der sich ursprünglich der Avantgarde verschrieben hat. Und die gezeigten Arbeiten sind durchaus vielfältig.

