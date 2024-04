Künstlergruppe zeigt in Gersthofen ihre Werke

Die Künstlergruppe QuARTett stellt in Gersthofen aus: Vier Kunstschaffende, vier Stilrichtungen und Techniken ergeben einen stimmigen Gesamteindruck.

Vier Künstler und zwei Künstlerinnen stellen derzeit im Industriepark in Gersthofen ihre Werke aus. Eugen Keri, Friederike Klotz, Olli Marschall und Elisabeth Röder haben sich bereits im Jahr 2011 als Künstlergruppe zusammengefunden und präsentieren seither gemeinsam ihre Kunstwerke. So ergeben vier Teile ein Ganzes, bestehend aus Fotografie, Grafik, Malerei und Holzbildhauerei.

Vier Kunstschaffende und vier ganz unterschiedliche Techniken erfordern von jedem Einzelnen Respekt, Toleranz und gegenseitiges Verständnis. Das alles ist bei der Gruppe QuARTett zu spüren. Und so ergeben die vier Teile ein stimmiges Ganzes. Durch das gute Miteinander entstehen neue interessante Sichtweisen, die dem Betrachter laut Pressemitteilung die Möglichkeit erschließen, sich mit der „Vierschichtigkeit“ auseinanderzusetzen.

Das zeigt das "QuARTett" in Gersthofen

Unter dem Titel „QuARTett 2024“ zeigen die Künstlerinnen und Künstler im Betriebsrestaurant des Industrieparks Gersthofen eine homogene Ausstellung. Eugen Keri bezeichnet sich selbst als abstrakten Künstler der älteren Generation. Er konstruiert aus Linien Formen, wodurch abstrakte poetische Kompositionen aus Farbflächen entstehen. Bei den Kunstwerken von Friederike Klotz ist auf den ersten Blick meist nicht zu erkennen, dass es sich dabei um Fotografien handelt. Sie komponiert ihre Bilder aus scheinbar zufällig zusammengekommenen Gegenständen zu einem Gesamtkunstwerk, das dem Betrachter viel Spielraum für eigene Interpretationen lässt.

Olli Marschall aus Diedorf zeigt außergewöhnliche Skulpturen

Olli Marschall ist freischaffender Holzbildhauer mit Werkstatt- und Gartenatelier in Diedorf-Vogelsang. Seit mehr als zwei Jahrzehnten realisiert er große Themenausstellungen und ausgefallene, künstlerische Aufträge aller Art und Größendimensionen. Einige seiner außergewöhnlichen Skulpturen sind jetzt in Gersthofen zu sehen. Elisabeth Röder lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Augsburg. Ihre Malerei ist abstrakt und wirkt mit ihrer eigenen Dynamik fast dreidimensional. Gerne arbeitet sie in ihre Kunstwerke auch Gewebe oder Papier ein, was diesen Eindruck noch weiter verstärkt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 10. Mai zu den Öffnungszeiten des Betriebsrestaurants (montags bis freitags von 9 bis 13Uhr) für die Öffentlichkeit zugänglich. Für den Zugang zum Industriepark ist eine Anmeldung an der Hauptpforte in der Ludwig-Hermann-Straße 100 erforderlich. (AZ)