Künstliche Intelligenz kann die Arbeit erleichtern

Plus Von Schlagloch zu Schlagloch - mühsam war bisher die Kontrolle der Straßen. Künstliche Intelligenz macht das jetzt einfacher, wie sich in Gersthofen zeigt.

Algorithmen, Megacomputer: Künstliche Intelligenz wird viel diskutiert - oft mit der Befürchtung, sie könnte eines Tages den Menschen überflüssig machen. Oft bleibt aber im Unklaren, was diese bedeutet. Dass sie durchaus die Arbeit erleichtern kann, zeigt das neue Tool zur Straßenkontrolle, welches die Stadt Gersthofen seit Februar anwendet: Wo früher Schäden teilweise zu Fuß aufgespürt und dann in Lagepläne eingetragen werden mussten, übernimmt das jetzt ein Smartphone Mithilfe hochauflösender Fotos. Gleichzeitig werden die jeweiligen Standorte per GPS-Koordinaten genau gespeichert und können später mit anderen digitalen Systemen, beispielsweise Google Maps, verknüpft oder abgeglichen werden. Und sie sind nach der Analyse bequem per Mausklick an Straßenplaner oder Baufirmen verschickt.

Der Mensch als letzte Instanz bleibt

Eine Revolution? Das ist es sicher nicht. Aber ein Beispiel, wie ein solches selbstlernendes Computerprogramm den Menschen die Arbeit erleichtern kann und der Stadt einen zügigeren Unterhalt der Straßen wenigstens theoretisch ermöglicht. Doch Straßenerneuerungen muss immer noch der Stadtrat oder einer seiner Ausschüsse zustimmen. Die Chance, dass der Rechner ein unerwünschtes Eigenleben entwickelt, ist daher wohl eher gering.

