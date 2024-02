Kulturkreis hinterlässt eindrucksvolle Spuren von Farbe im Gersthofer Rathaus

"Kann Spuren von Farbe enthalten": In der neuen Gemeinschaftsausstellung zeigt der Gersthofer Kulturkreis im Rathaus die große künstlerische Bandbreite seiner Mitglieder.

Gemeinschaftsausstellungen der Mitglieder im Gersthofer Kulturkreis zum Jahresanfang sind Tradition. Meist wählen die Ausstellenden einen ironisch-augenzwinkernden Titel - so auch in diesem Jahr: "Kann Spuren von Farbe enthalten" heißt es noch bis zum 14. März im Gersthofer Rathausfoyer. Gezeigt werden mehr als 80 Arbeiten von 30 Künstlerinnen und Künstlern, von der Skulptur über Gemälde bis zur Grafik.

Mehrere Skulpturen stellen in der Schau Frauen dar: "Hommage an Anna" zeigt die Büste einer schwarzen Frau. Ohne Titel präsentieren sich darüber hinaus drei Frauen aus Ton, von denen eine die Arme ausbreitet. Die Spuren von Farbe des Ausstellungsmottos zeigen sich bei vier Bildern, zum Beispiel "Markierte Irrwege". Hinter dicht geflochtenem Papier brechen kleine leuchtende Farbflächen durch.

Gersthofer Schneegestöber bleibt abstrakt

Fotos kombinieren die Arbeiten "verschlossen" und "Herbstlaub". Zwei Arbeiten unter dem Titel "Schneegestöber im L.A." sind als abstrakte Grafiken gestaltet. Eindrucksvolle Wolkenlandschaften zeigen die Bilder "Hinter den Wolken ist das Licht", "Aus den Wolken quillt der Segen" und "Vor dem Sturm". nicht nur Spuren von Farbe zeigt die Arbeit "Stripes": Vielmehr sind hier leuchtend kräftige senkrechte Farbstreifen abgebildet. Ironisch gibt sich das Bild "Kann Spuren von Farbstoffen enthalten": Dort sind verschieden farbige, leicht verfremdete Gummibären abgebildet.

Farbenfroh surrealistisch präsenitert sich das Gemälde "Orakel" von Kurt Haubelt. Foto: Andreas Lode

Bei einem abstrakten "Rosenbeet" lässt sich das Rot der Blüte im grün-blauen Umfeld lediglich erahnen. Abstrakte Pinselstrukturen wiederum stellen zwei "Amöbenartige" betitelte Bilder dar, die wirklich an primitive Enzeller erinnern. Grau-weiße, großformatige Berglandschaften sind das Motiv zweier Bilder zum Thema "Weltweiter Klimawandel" - es bleibt kein Raum mehr für Leben. Mit kräfitg leuchtenden Farben gestaltet sind die Gemälde "Farb Spuren" und "Orakel". Abstrakt gestaltet ist ein Bilder-Tryptichon mit dem Titel "Between the Lines": Leuchtendes Orange bircxht durch eine schwarz-graue Farbmauer hindurch. Ein fotorealistisch gemaltes Frauenporträt hingegen ist "Spuren von Farbe in Navaluenga".

Die beiden Bilder "Kann Spuren von Tee enthalten" und "Kann Spuren von Kaffee enthalten" schuf Inge Lemmerz. Foto: Andreas Lode

Kräftige Pinselstriche gestalten das abstrakte Gemädle "Frisch gespurt". Wie eine Grafik wirkt die Arbeit "Stilles Gras". Dabei wurden die Linien nicht gezeichnet sondern mit winzigen feinen Stichen und Fäden gestickt. Unter dem Motto "Zeitreisegepäck" wurden in speziellen Kästen bemalte Folien und andere Materialien aufgehängt. An reine Fabstudien erinnern die Bilder "Colordream" und "Ritm und Farbe".

Dieses "Zeitreisegepäck I" stammt von Elisabeth Lachenmaier. Foto: Andreas Lode

Noch bis zum Donnerstag, 14. März, zeigen die Künstlerinnen und Künstler des Kulturkreises Gersthofen ihre Arbeiten im Gersthofer Rathaus. Zu sehen sind die Kunstwerke zu den jeweiligen Öffnungszeiten.