Kulturtipp: Bekannte Comedians als Schauspieler in der Stadthalle

Sie gehören zu den bekanntesten Vertretern der Comedy in Deutschland. Jetzt sind Hugo Egon Balder und Jochen Busse in "Komplexe Väter" in Gersthofen zu erleben.

Mit den Namen Hugo Egon Balder und Jochen Busse verbindet man in Deutschland erfolgreiche Comedy-Auftritte. Jetzt sind die beiden als Schauspieler zu erleben, und zwar in der von René Heinersdorff eigens für sie geschriebenen Komödie "Komplexe Väter". Die Vorstellung am Samstag, 30. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Witzige Verkettung unglücklicher Umstände

Drei nicht mehr ganz so junge Männer versuchen auf unterschiedlichste Weise nachzuholen, was sie bei der Tochter versäumt haben. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände kommen sie sich dabei gegenseitig in die Quere. Die Sehnsucht, begangene Lebensfehler zu korrigieren, die Hoffnung, die Zeit aufhalten zu können, der Wunsch, Erlebtes noch mal zu leben, führen zu massiven Verwechslungen und Missverständnissen. Geht es wirklich um die Tochter?

Nur zwei starke Frauen sind in der Lage, aus den drei Männern keine Väter mit Komplexen werden zu lassen. Viel Spaß mit den komplexen zwei Vätern!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land. Er weist jede Woche auf lohnenswerte Kulturveranstaltungen hin.