Kulturtipp: Kabarettistin Anny Hartmann zeigt "No Lobby is perfect"

Kabarett und Wirtschaftskunde verträgt sich nicht? Anny Hartmann beweist im Gersthofer Ballonmuseum das Gegenteil. Unser Kulturtipp.

Das Gersthofer Ballonmuseum eignet sich gut für Veranstaltungen in intimerem Rahmen, beispielsweise Kabarett. Erstmals ist Anny Hartmann hier zu Gast. Ihr Kabarettprogramm „No Lobby is Perfect!“ am Donnerstag, 7. April, ab 19.30 Uhr ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Kabarettistin Anny Hartmann ist gelernte Diplom-Volkswirtin

Anny Hartmann wurde schon als „pazifistische Schnellfeuerwaffe des politischen Kabaretts“ bezeichnet. Als Diplom-Volkswirtin analysiert die 52-Jährige pointiert wirtschaftliche und politische Winkelzüge. Diese bereitet die Kabarettistin amüsant, schnell, bissig und leicht nachvollziehbar auf. Wer Anny Hartmann live sieht, erhält nebenbei unterhaltsamen Unterricht in Volkswirtschaft. Ihre Aussagen würzt sie mit viel Humor, Scharfsinn und Schlagfertigkeit. Sie regt mit ihren Beiträgen zum Nachdenken an, und dennoch gibt es viel zu lachen. Viel Vergnügen!

