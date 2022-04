Kulturtipp: Komikerin Lisa Feller kommt jetzt öfter nach Gersthofen

Sie ist nicht zuletzt immer wieder im Fernsehen zu sehen. Nun kommt die Komikerin Lisa Feller nach Gersthofen. Unser Kulturtipp für diese Woche.

In ihrem neuen Programm verspricht die Komikerin "Ich komm' jetzt öfter". Sie beschreibt, wie das eine berufstätige "Supermom" hinbekommt! Die Frage ist nur - wie oft darf eine Mutter denn etwas für sich tun, ohne als egoistische Rabenmutter dazustehen? Und wenn eine attraktive Entertainerin behauptet "Ich komm’ jetzt öfter!", drängt sich geradezu die nächste Frage auf: Gilt das auch fürs Überleben im erotischen Alltagsdschungel zwischen flotter Anmache an der Wursttheke und frivolem Kugelschreibertauschen mit dem Singlevater beim Elternabend?

Lisa Feller: Selbstironie auf der Gersthofer Bühne

Der Kabarettabend mit Lisa Feller am Freitag, 22. April, ab 20 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ist mein Kulturtipp für diese Woche. Erstmals ist die Moderatorin der Fernsehshow "Ladies Night" hier zu erleben. Dabei bleibt sie ihrem Erfolgsrezept weiter treu und vergisst dabei vor allem nicht, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Viel Spaß!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land. Er weist jede Woche auf lohnenswerte Kulturveranstaltungen hin.

