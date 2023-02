Gersthofen

08:07 Uhr

Kunde versucht bei Ikea in Gersthofen an der Kasse zu tricksen

Mit einem simplen Trick hat ein 30-Jähriger am Montag bei Ikea in Gersthofen versucht, kostenlos einzukaufen.

Mit einem simplen Trick hat ein 30-Jähriger am Montag bei Ikea in Gersthofen versucht, besonders günstig einzukaufen. Der Mann scannte zunächst mit der neuen vom Möbelhaus zur Verfügung gestellten App insgesamt 49 Artikel im Wert von 940 Euro und legte sie in den Einkaufswagen. Versuchter Betrug an Selbstbedienungskasse bei Ikea Statt seinen Einkauf aber zu bezahlen, scannte er mit der App ein weiteres Produkt im Wert von 1,30 Euro. Anschließend ging er laut Polizei mit seinen beiden Einkäufen zu der dafür vorgesehenen Expresskasse. Dort können Kunden über einen QR-Code-Scanner ihre Rechnung begleichen. Der 30-Jährige zahlte allerdings nur den Artikel über 1,30 Euro und wollte mit dem vollen Einkaufswagen zum Parkplatz gehen. Einer Verkäuferin fiel jedoch der Betrug auf und sie bat ihn stattdessen ins Büro. Ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige. (thia)

