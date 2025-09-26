Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Gersthofen: Kunstausstellung im Industriepark Gersthofen zeigt ein „Potpourri der Fantasie“

Gersthofen

Kunstausstellung im Industriepark Gersthofen zeigt ein „Potpourri der Fantasie“

Künstlerinnen und Künstler der Staatlichen Realschule Affing verbinden in ihren Kunstwerken Stift, Bild und Wort miteinander – Ausstellung läuft bis Ende Oktober.
    • |
    • |
    • |
    Die jungen Künstlerinnen und Künstler der 9. Klassen der Staatlichen Realschule zeigen ihre Kunstwerke im Industriepark Gersthofen
    Die jungen Künstlerinnen und Künstler der 9. Klassen der Staatlichen Realschule zeigen ihre Kunstwerke im Industriepark Gersthofen Foto: Annabell Feith, MVV

    Die fünfte gemeinsame Kunstausstellung des Gersthofer Industrieparks und der Staatlichen Realschule Affing ist eröffnet. Unter dem Titel „Potpourri der Fantasie – Collagen, Montagen und anderes Durcheinander“ steht die Ausstellung ganz im Zeichen der Collagenmalerei. Dabei kennt die Kreativität der jungen Nachwuchstalente keine Grenzen: Bild und Wort vermischen sich auf ganz unterschiedlichen Materialien wie etwa Leinwand, Karton und Papier. Aber auch bemalte Tragetabletts sind zu finden, und eines der Kunstwerke ist sogar auf einem alten Fenster entstanden.

    Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler bei dem Kunstprojekt von ihrer Kunstpädagogin Claudia Flassig sowie von der bayerischen Collagenkünstlerin Christine Hohenstein, die die Jugendlichen über drei Tage angeleitet hat .„Es beeindruckt immer wieder aufs Neue, welche Kunstwerke im Rahmen des Kunstprojektes mit unserer Partnerschule entstehen“, betonte MVV-Geschäftsführer Holger Amberg bei der Ausstellungseröffnung.

    Die Werke sind noch bis Ende Oktober im Betriebsrestaurant des Industrieparks ausgestellt. Das Betriebsrestaurant ist für einen Besuch der Ausstellung für die Öffentlichkeit montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt über die Hauptpforte des Industrieparks)Anab.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden