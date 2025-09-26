Kunstausstellung im Industriepark Gersthofen zeigt ein „Potpourri der Fantasie“

Die fünfte gemeinsame Kunstausstellung des Gersthofer Industrieparks und der Staatlichen Realschule Affing ist eröffnet. Unter dem Titel „Potpourri der Fantasie – Collagen, Montagen und anderes Durcheinander“ steht die Ausstellung ganz im Zeichen der Collagenmalerei. Dabei kennt die Kreativität der jungen Nachwuchstalente keine Grenzen: Bild und Wort vermischen sich auf ganz unterschiedlichen Materialien wie etwa Leinwand, Karton und Papier. Aber auch bemalte Tragetabletts sind zu finden, und eines der Kunstwerke ist sogar auf einem alten Fenster entstanden.

Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler bei dem Kunstprojekt von ihrer Kunstpädagogin Claudia Flassig sowie von der bayerischen Collagenkünstlerin Christine Hohenstein, die die Jugendlichen über drei Tage angeleitet hat .„Es beeindruckt immer wieder aufs Neue, welche Kunstwerke im Rahmen des Kunstprojektes mit unserer Partnerschule entstehen“, betonte MVV-Geschäftsführer Holger Amberg bei der Ausstellungseröffnung.

Die Werke sind noch bis Ende Oktober im Betriebsrestaurant des Industrieparks ausgestellt. Das Betriebsrestaurant ist für einen Besuch der Ausstellung für die Öffentlichkeit montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt über die Hauptpforte des Industrieparks)Anab.