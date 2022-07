Gersthofen

Kunstpreis Gersthofen: Alle stimmen für das Siegerbild

Plus Aus 159 Einsendungen konnte die Jury das für sie eindrucksvollste Werk aussuchen. Ihr Votum war am Ende einstimmig. Für das Publikum siegt jedoch ein anderes Gemälde.

Von Diana Zapf-Deniz

"In der Geschichte des Kunstpreises der Stadt Gersthofen gibt es zwei neue Preisträgerinnen", verkündet Bürgermeister Michael Wörle freudig im Atrium des Ballonmuseums. Zum 38. Mal wurde der Kunstpreis - Bildende Kunst - vergeben und stellt damit seit 1985 nicht nur einen Höhepunkt für Kunstschaffende in Gersthofen dar, sondern auch den umliegenden Landkreisen. Denn mitmachen kann, wer hier schon einmal ausgestellt oder einen besonderen Bezug zur Stadt hat. 150 Gäste waren gespannt, wer heuer das Preisgeld in Höhe von 3500 Euro erhalten wird. "159 Werke wurden eingereicht: Überwiegend Gemälde, aber auch Plastiken, Skulpturen und Fotografien", berichtete Wörle. Maxim Burtsev begleitete die Preisverleihung musikalisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

