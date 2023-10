Gersthofen

Kunterbunte Kinderkultur in Gersthofen

Plus Bei den Kinderkulturtagen in Gersthofen war am Wochenende einiges geboten. Wie die Veranstaltungen im Ballonmuseum bei den Kleinen ankam.

Spaßiger Theaterklamauk und spritziger Big Band-Sound – das Wochenende war in Gersthofen ganz den jüngsten aller Stadteinwohner gewidmet, die sich die Kinderkulturtage nicht entgehen lassen wollten. Bereits am Freitag wurde von zahlreichen Buben und Mädchen das Ballonmuseum gestürmt – denn dort hieß es „Bühne frei!“ für das Komikerpaar Kerstin und Sepp Egerer, das auf den Theaterbrettern zu einer spaßig-skurrilen Reise in das Fantasieland „Narretanien“ eingeladen hatte. Von der ersten Minute an ließen sich die kleinen Besucher von den beiden Darstellern in eine ganz andere Welt versetzen und waren ausnahmslos bei jeder Mitmachaktion dabei.

Kerstin und Sepp Egerer bei den Kinderkulturtagen in Gersthofen

Die dargebotene Geschichte des Stücks war dabei so einfach wie auch einfallsreich gestrickt: Da eine aufgepuderte Schlossfürstin in gähnender Langeweile versinkt, schickt sie ihren persönlichen Hofnarren auf Wanderschaft. Dessen schwerwiegende Mission: aus dem sagenumwobenen Lande Narretanien die verrücktesten Gegenstände zu besorgen, die diese seltsame Welt aufzuwarten hat. Zwar wird der bunt gescheckte Komiker dieses legendäre Land der Absonderlichkeiten nie erreichen und was er letztendlich mitbringt, besteht aus einigen deftigen bayerischen Brotzeit-Zutaten und einem kleinen Blockflötenfragment – doch für die frenetische Begeisterung der Kinder hatte dies keinerlei Abbruch getan: Die originellen Verwandlungskünste der beiden Schauspieler ließen die Kleinen ebenso in Jubelstürme ausbrechen wie auch deren witzigen Wortspielereien zwischen Publikum und Bühnendarstellern.

