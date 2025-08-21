Kurioser Feuerwehreinsatz: Finger von Frau in Geldautomaten eingeklemmt

In Gersthofen ist es am Dienstagabend zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Einsatz gegen 23.30 Uhr in der Bauernstraße.

Feuerwehreinsatz wegen eingeklemmtem Finger: Frau konnte sich selbst nicht befreien

Eine Frau hatte sich demnach ihren Finger in einem Geldautomaten einer Sparkassenfiliale eingeklemmt. Zunächst war die Rede von der ganzen Hand gewesen, was sich nicht bestätigt hat. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war die 46-Jährige nicht in der Lage gewesen, ihren Finger selbst aus dem Automaten zu befreien.

Mit Unterstützung der Feuerwehr gelang die Rettung. Nach ersten Informationen der Polizei wollte die Frau vermutlich Kleingeld in den Automaten einzahlen, entschied sich dann aber doch anders.

So kam es zum eingeklemmten Finger im Geldautomaten

Die 46-Jährige begab sich laut Polizei an den Münzautomaten, um Geld einzuzahlen. Als sie die Münzen in den Schacht geleert hatte, kam ihr der Gedanke, noch einmal etwas Geld aus dem Einfüllschacht zu nehmen. Hierbei klemmte sie sich ihren linken Zeigefinger im Zuführschlitz ein. Da sie sich nicht mehr selbst befreien konnte, wurden die Feuerwehr Gersthofen, der Rettungsdienst und die Polizei gerufen.

Während der Befreiungsaktion der Feuerwehr erschrak die in Not geratene Frau so sehr, dass eine ruckartige ihrerseits Bewegung reichte, ihren Finger wieder aus dem Schlitz zu ziehen. Dieser war letztlich in einer Gummilippe eingeklemmt, berichtet die Polizei. Die 46-jährige kam zur Untersuchung ins Uniklinikum. Schaden am Automaten dürfte nicht entstanden sein.