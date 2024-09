Kurs für ein klimafreundlichen Alltag

Wie kann ich mein Leben Klima-freundlich gestalten? Unter diesem Motto bietet die Kolpingsfamilie Gersthofen Mitgliedern und Gästen einen weiterführenden Kurs an, was Privatpersonen tun können, um in ihrem Umfeld einen positiven Beitrag zur Klima-Verbesserung, zum Schutz unserer Erde leisten zu können - in Zusammenarbeit mit der KEB Katholische Erwachsenen-Bildung. Vermittelt werden am Montag, 7. Oktober, ab 18 Uhr beim kostenlosen Info-Abend Informationen zum Kurs mit sechs Abenden je drei Stunden (beginnend am 4. November und weiter jeden 1. Montag für eine Teilnahme-Gebühr von 15 Euro). Eine Anmeldung ist notwendig per E-Mail an info@kolping-gersthofen.de bis zum 1. Otkober. Veranstaltungsort ist das Pfarrzentrum St. Oscar Romero. (AZ)