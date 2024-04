Ladendiebstahl auf die moderne Art in Gersthofen

In einem Möbelgeschäft in Gersthofen wird eine 23-Jährige beim Ladendiebstahl erwischt. Sie wollte mit einer App bezahlen, gab aber einen falschen Betrag an.

Zu wenig Geld für ihren Einkauf in einem Möbelgeschäft in Gersthofen wollte eine 23-Jährige bezahlen. Wie die Polizei berichtet, war sie am Samstag gegen 18.30 Uhr in einem Geschäft in der Otto-Hahn-Straße. Ihre Waren legte sie in den Einkaufswagen und scannte sie über eine App ein. Am Bezahlterminal korrigierte sie die Summe der Ware nach unten. Ein Mitarbeiter bemerkte die Manipulation und hielt sie nach der Kasse an. Der Diebstahlwert wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls folgt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)