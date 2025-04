Gersthofen läuft für einen reich gedeckten Tisch

In Gersthofen ist einiges in Bewegung, und zwar im doppelten Sinn: Am Samstag, 17. Mai, ab 13 Uhr gehen Hobbyläufer an den Start und sporteln zugunsten der neuen Lebensmittelausgabestelle, die Ende Mai oder Anfang Juni eröffnet werden soll. Die Genehmigungen für den „Gersthofer Tisch“ seien jetzt alle da, so dass das Projekt bald starten könne, freut sich Organisator Heinz Schaaf von der Kolpingsfamilie Gersthofen.

Die Idee einer Lebensmittelausgabe für Bedürftige gibt es in Gersthofen schon länger und inzwischen haben sich bei den Treffen rund 70 Freiwillige gemeldet, die an einer Mitarbeit interessiert sind. Die Dringlichkeit einer eigenen Versorgung in Gersthofen wächst mit dem wirtschaftlichen Druck und den steigenden Preisen für Lebensmittel. In der Ballonstadt mit rund 24.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssten mehrere hundert Personen mit Essen versorgt werden, sagt Schaaf. Der Berechtigungsausweis wird übergeben, wenn ein Nachweis der Bedürftigkeit vorgelegt werden kann.

Die Container für den „Gersthofer Tisch“ stehen bei der evangelischen Kirche

Lange Zeit wurden für die Ausgabestelle im Stadtgebiet passende Räume gesucht, im Winter gab es dann eine Lösung: Sechs Container, die vorher beim ehemaligen Paul-Klee-Gymnasium im Einsatz waren, stehen seitdem auf dem Gelände der evangelischen Gemeinde in der Ludwig-Hermann-Straße. Da von den Behörden grünes Licht für die Tafel gegeben wurde, könnten die Ehrenamtlichen noch in dieser Woche mit dem „Großreinemachen“ beginnen, sagt Schaaf. Andere Helferinnen und Helfer klappern bereits fleißig die Supermärkte ab und klären eine mögliche Zusammenarbeit. Der Auftrag für die Inneneinrichtung der Container ist bereits vergeben worden. Schaaf freut sich über die breite Unterstützung: „Alle scharren mit den Füßen und wollen loslegen.“ Das Warten auf alle Genehmigungen habe den Start des Tisches um ein paar Wochen verzögert.

Die Caritas wird der Träger des „Gersthofer Tisches“

Das Projekt wurde von der Kolpingsfamilie Gersthofen, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, der katholischen Pfarrei, dem Rotary Club, dem Verein „Gersthofen ist bunt“ und dem Caritasverband für Stadt und Landkreis Augsburg ins Leben gerufen. Die Stadt Gersthofen unterstützt zum einen durch die Stiftung „Hilfe in Not“ finanziell und zum anderen mit Know-how durch Stefan Krug, Sachgebietsleitung Soziales im Rathaus, der den Initiatoren beratend zur Seite steht. „Es ist wichtig, dass diese Einrichtung vor Ort entsteht und hier direkt und unkompliziert helfen kann“, sagt Michael Wörle, Bürgermeister und Stiftungsratsvorsitzender.

Neben der Stadt unterstützen viele Vereine das Projekt. Träger der Lebensmittelausgabestelle ist die Caritas, die damit rechtliche und versicherungstechnische Fragen abgedeckt. Sie kümmert sich um die Verwaltung, wodurch der Aufwand für Gründung und Betrieb eines eigenen Vereins entfällt. Die Caritas hat ein eigenes Konto für die Gersthofer Ausgabestelle eingerichtet.

Icon Vergrößern Beim Auftakttreffen für die Benefizveranstaltung „Gersthofen läuft! 2025“ trafen sich die Initiatoren mit Bürgermeister Michael Wörle bei der geplanten Lebensmittelausgabestelle „Gersthofer Tisch“ in der Ludwig-Hermann-Straße. Der Erlös des Laufes wird für das neue Projekt sein. Foto: Stadt Gersthofen (Kai Schwarz) Icon Schließen Schließen Beim Auftakttreffen für die Benefizveranstaltung „Gersthofen läuft! 2025“ trafen sich die Initiatoren mit Bürgermeister Michael Wörle bei der geplanten Lebensmittelausgabestelle „Gersthofer Tisch“ in der Ludwig-Hermann-Straße. Der Erlös des Laufes wird für das neue Projekt sein. Foto: Stadt Gersthofen (Kai Schwarz)

Die Unterstützung in der Stadt ist bereits groß. Am Samstag, 17. Mai, wird für den guten Zweck gelaufen. Organisiert wird der Spendenlauf von der Kolpingsfamilie Gersthofen, den Gersthofer Party-Freunden, den Naturfreunden Gersthofen sowie dem Deutschen Alpenverein Sektion Gersthofen. Die Stadt Gersthofen unterstützt den Lauf. „Gersthofen läuft!“ findet bereits zum vierten Mal statt. Im vergangenen Jahr sind 18.000 Euro für einen guten Zweck zusammen gekommen.

Beim Spendenlauf kann jeder und jede mitmachen

Der Spendenlauf ermöglicht Menschen jedes Alters, sich aktiv für eine gute Sache einzusetzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gemeinsam Kilometer sammeln und mit jeder gedrehten Runde die Spendensumme für den „Gersthofer Tisch“ erhöhen. Die Teilnehmenden oder Vereine müssen sich selbst einen Sponsor suchen. Gelaufen wird auf dem Gelände der Naturfreunde/DAV (Westendstraße 20). Eine Runde hat etwa 400 Meter. Nach dem Lauf findet ab 18 Uhr eine After-Run-Party mit der Band Leckomio und den vier mitwirkenden Vereinen statt. Wer Runden drehen möchte, kann sich unter www.gersthofen-laeuft.de für den Spendenlauf registrieren. Aus organisatorischen Gründen bitten die Veranstalter um eine Anmeldung bis möglichst 10. Mai. Für Kurzentschlossene gebe es aber auch noch am Veranstaltungstag die Möglichkeit zur Teilnahme.

Wer Interesse oder Fragen zum „Gersthofer Tisch“ hat, kann sich bei Heinz Schaaf melden: Email heinz.schaaf@outlook.de sowie Telefon 0151/11691289. Hier können sich auch Firmen melden, die etwas zum „Gersthofer Tisch“ beisteuern wollen.