Gersthofen lässt für den Klimaschutz das Licht aus

Plus Obwohl die Stadt Gersthofen nun nicht mehr musss, verzichtet sie darauf, öffentliche Gebäude anzustrahlen. Auch andere Kommunen setzen den Sparkurs fort.

Gersthofen lässt das Licht aus - und will damit ein "leuchtendes" Vorbild sein. Was ein wenig komisch klingt, hat ernste Hintergründe: Energiekrise und Klimaschutz.

Vergangenen Sommer trat die "Verordnung zur Sicherheit der Energieversorgung" der Bundesregierung in Kraft. Städte und Kommunen wurden dadurch vom Bund verpflichtet, Energie zu sparen und etwa Gebäude, Denkmäler und Werbeflächen zu bestimmten Zeiten nicht mehr zu beleuchten. Am vergangenen Samstag ist diese Energiesparverordnung ausgelaufen. Einige Kommunen, wie etwa Augsburg, München und Nürnberg beleuchten jetzt wieder ihre historischen Bauten und Denkmäler.