Wie Gersthofen den Zustand seiner Straßen überwacht

Schlaglöcher und ähnliche Malaisen werden in Gersthofen jetzt per Handy registriert. In Stadtbergen können Bürger Schäden online melden.

Neue Wege geht die Stadt Gersthofen bei der Überwachung ihrer Straßen. Das Tiefbauamt fahndet nun mithilfe von Handys und Computern nach Schwachstellen im Straßenbelag - Hightech im Kampf gegen das gute alte Schlagloch. Ein seit Anfang Februar eingesetztes Straßenmanagementsystem erfasst Straßenschäden automatisch mit der Handykamera und kann sogar die Schadensklasse erkennen.

Das Ziel der neuen Software ist nach Angaben der Stadt die Erfassung des Straßenzustands sowie die Dokumentation der Verkehrssicherungspflicht. Auch im Hinblick auf die anstehenden Grabungsarbeiten zum Glasfaserausbau im Gersthofer Stadtgebiet hilft das neue Programm: Mitarbeitende des Tiefbaus können hier den Zustand vor, während und nach den Maßnahmen dokumentieren und eine etwaige Mängelbeseitigung rechtssicher einfordern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Gersthofer Tiefbauverwaltung spart Zeit

„Die aufwendige Erhebung der Straßenschäden hat bisher viel Zeit in Anspruch genommen. Jetzt nimmt uns die Software einen Teil der Arbeit ab und wir können die Zeit direkt in die Umsetzung von Maßnahmen stecken“, so Ralf Seemiller, Sachgebietsleiter Tiefbau der Stadt Gersthofen.

Mitarbeitende im Tiefbauamt erfassen den Straßenzustand mit einer Handy-App direkt auf der Fahrt. Während der Zustandserfassung ist das Handy vorn im Fahrzeug in der Halterung befestigt und nimmt automatisch alle vier Meter ein georeferenziertes Bild der Verkehrswege auf. Zudem kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ein Bild und eine Sprachnotiz per Knopfdruck aufnehmen. Straßenschäden und Straßeninventar erkennt die Software automatisch und ersetzt so die herkömmliche Streckenkontrolle mit Stift und Papier.

Radler im Augsburger Land können Schäden online melden

Auch anderorts nimmt man mithilfe der Technik den Kampf gegen Schlaglöcher und andere Straßenschäden auf. Stadtbergen beispielsweise hat auf seiner Internet-Seite eine Online-Meldemaske, über die der Verwaltung Schäden gemeldet werden können. Die Palette reicht vom schadhaften Fahrbahnbelag über den beschädigten Blumentrog bis hin zur kaputten Schaukel auf dem Spielplatz. Ganz ähnlich ist das in Neusäß geregelt. Der Landkreis Augsburg wiederum bittet um Hinweise, wenn es auf den Radwegen holpert und hapert. Dafür gibt eine eigene Meldeplattform und auch eine Möglichkeit per App. Dann funktioniert die Schadensmeldung auch aus den Weiten des Augsburger Landes per Handy - sofern man am Ort des Geschehens Empfang hat. (AZ/cf)

