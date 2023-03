Landrat Martin Sailer besucht den Rucksackhersteller Deuter in Gersthofen

Betriebsbesuch bei der Firma Deuter in Gersthofen. Was der Landrat Martin Sailer dort über die Förderung der Auszubildenden erfuhr.

Warum Auszubildende bei Deuter früh Verantwortung übernehmen dürfen, erfuhr Landrat Martin Sailer zu Gast bei Rucksackhersteller in Gersthofen. Doch das war nicht alles.

Von „turbulenten Zeiten“ spricht Robert Schieferle, wenn er an die von der Pandemie geprägten Vorjahre zurückdenkt. Inzwischen sei die Deuter Sport GmbH zurück in besserem Fahrwasser, wie es der Geschäftsführer des Gersthofer Unternehmens ausdrückt. „Ein erheblicher Grund für unsere jetzige Lage ist unser stabiles Team, in dem auch die Auszubildenden eine bedeutsame Rolle spielen“, so Schieferle im Gespräch mit Sailer weiter. Insgesamt werde Verantwortung bei Deuter großgeschrieben – sowohl in Bezug auf die Qualität der Rucksäcke und Schlafsäcke, die seit vielen Jahren zur Referenz im Bereich Bergsport zählen, als auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Produkte.

Früh übernehmen auch die Auszubildenden bei Deuter Verantwortung, wie Timo Braunbarth berichtet. Seit zwei Wochen ist der werdende Außenhandelskaufmann in der Exportabteilung des Unternehmens tätig, nachdem er zuvor im Einkauf mitgearbeitet hat. Der Praxisanteil sei in der Ausbildung überdurchschnittlich hoch und man traue ihm die selbstständige Umsetzung eigener Projekte zu. Auf die Ausbildung sei er im Rahmen eines Schulklassenbesuchs aufmerksam geworden. „Ich bin überzeugt davon, dass echtes Lernen stets Praxis voraussetzt. Auch unseren Azubis im Landratsamt übertragen wir früh Verantwortung, ermutigen sie zur Initiative, lassen Fehler zu“, vergleicht Landrat Sailer.

Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Gersthofer Unternehmensphilosophie

Auch im handwerklichen Bereich bietet Deuter eine Ausbildungsmöglichkeit in der werkseigenen Reparaturwerkstatt an. Täglich fallen zwischen 20 und 40 Reparaturen an, überwiegend handelt es sich um klemmende Reißverschlüsse. Die Auszubildenden stellen der Ausbilderin Anna Steffen zufolge eine große Stütze bei der Bewältigung der Arbeitslast dar. Zum Abschluss der dreijährigen Ausbildung werden die ersten Auszubildenden je ein Prüfstück vorlegen. (AZ)