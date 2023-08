Lastwagenfahrer überholt und übersieht auf der B2 Auto

Hoher Sachschaden nach einem Unfall am Montagvormittag auf der Bundesstraße 2 bei Gersthofen.

Schrecksekunde für eine Autofahrerin auf der B2 bei Gersthofen: Ihr Auto wurde unvermittelt von einem Lastwagen gerammt. Nach Angaben der Polizei hat sich folgendes abgespielt: Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer überholte am Montagvormittag auf der Bundesstraße B2 zwischen den Anschlussstellen Bergstr. und Gersthofen-Nord in Richtung Augsburg einen weiteren Lkw. Nach dem Überholvorgang übersah er beim Wechsel auf die rechte Fahrspur den Pkw einer 58-jährigen Frau. Als er das Fahrzeug touchierte, drehte sich das Auto der 58-Jährigen und schleuderte in die Mittelleitplanke. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 15.500 Euro. (AZ)