Zu Besuch bei der Kinder-Kol-La: „Laut, langsam und deutlich sprechen“

Wie die Proben für die Kinder-Kol-La ablaufen und welche Themen auf den Kinder-Faschingssitzungen in Gersthofen auf die Schippe genommen werden.

Kaum sind die Schulferien vorüber, starten in Gersthofen die Vorbereitungen für die Kinder-Kol-La. Das sind Faschingssitzungen, bei denen ausschließlich Kinder im Alter von fünf bis maximal 18 Jahren das Programm bestreiten. Rund 250 Aktive sind daran beteiligt. Neben externen Gruppen von der Musikschule Gersthofen, der Tanzschule DanceEmotion, dem Jugendorchester, TSV Gersthofen, TSV Firnhaberau oder der DJK Lechhausen sind auch rund 20 Kinder dabei, die in sogenannten Sprechnummern auftreten und lustige Sketche zum Besten geben.

Nachdem das Kiko-Textteam die Texte erarbeitet hat, geht es ans Proben. Dazu trifft man sich in der Turnhalle des Ulrichskindergartens. Jede Gruppe hat zwei feste Betreuer, die mit den Kindern üben. "Laut, langsam und deutlich sprechen", fordert der neue Spielleiter Tobias Schrall, der in dieser Saison die Nachfolge von Gabi Niggl angetreten hat, von den Mädchen und Buben. Auch auf Gestik und Mimik wird geachtet, wenn die jungen Akteure und Akteurinnen vor den anderen Kindern vorsprechen, um dabei die Reaktionen zu testen, ob die Witze auch ankommen. Zwischendurch verteilen die ehemaligen und angehenden Ordenskinder immer eine Runde Gummibärchen. "Mit vollem Mund spricht man nicht", tadelt Schrall.

Nach jeder Probe gibt es zur Belohnung eine Runde Gummibärchen. Foto: Oliver Reiser

Bei den Themen für die lustigen kleinen Theaterstückchen orientiert man sich meist an aktuellen Kinofilmen oder Serien. Deshalb könnte es durchaus sein, dass Barbie und Ken einen Besuch bei den Gersthofer Stadträten abstatten werden. Ein weiteres Problem der Kinder-Kol-La ist, dass die Texte sowohl für die Kids, als auch für deren Eltern und Großeltern verständlich sein müssen. Manchmal besteht da generationsbedingter Erklärungsbedarf. Als vier Erstklässler über Helikopter-Eltern sprechen, muss dieser Begriff erst näher erläutert werden: "Das sind Eltern, die ihre Kinder jeden Tag mit dem Auto direkt bis vor die Schule fahren." Nach kurzem Überlegen kommt die Antwort: "Dann ist mein Papa ja auch ein Helikopter-Papa." Der junge Mann hat verstanden! Die Generation der Eltern und Großeltern wird hingegen - nicht so ganz ernst gemeinte - Aufklärung in Sachen Follower, Influencer oder der Bedeutung von Satzzeichen erhalten. Mehr wird aber jetzt nicht verraten. "Text lernen während der Ferien", gibt Tobias Schrall seinen jungen Protagonisten mit auf den Weg ins neue Jahr.

Karten für die beiden Vorstellungen der Kinder-Kol-La an den beiden Sonntagen 28. Januar und 4. Februar 2024 jeweils ab 13.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen gibt es zum Preis von 10 Euro unter kiko.karten@web.de