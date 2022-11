Lechana begeistert vor vollem Haus zum Faschingsstart

Zweimal war es nichts mit dem Fasching. Jetzt ist die Lechana zurück – und bereitet sich auf insgesamt 40 Auftritte vor.

Der Start in die Gersthofer Faschingssaison ist gelungen. Bei der Vorstellung der Lechana Prinzenpaare 2022/23 im Showroom des Autohauses Frey wurde es den Gästen ebenso wie den Aktiven beim ersten Kontakt gleich richtig warm. Dafür verantwortlich war die Begeisterung für den Neustart nach zweimal ausgefallener Saison ebenso wie der Riesenandrang an Gästen, von dem Lechana-Präsident Jürgen Centmeier und sein Team höchst angenehm überrascht waren.

Bis auf den letzten Stehplatz drängten sich die Faschingsfans und beklatschten die Little Magic's Kindergarde ebenso begeistert wie die Große Garde. Glitzerndes Motto beim Nachwuchs ist "Feuer & Eis"; mit der Einladung zur "Lechana Space Party 2023" will die Großen Garde bei möglichst vielen Auftritten dem Feiervolk so richtig Lust auf die tollen Tage machen.

Maja und Samuel sind Kinderprinzessin und Kinderprinz

Etwas aufgeregt, doch selbstbewusst stellten sich Maja Hatzelmann und Samuel Wagner als das Kinder-Prinzenpaar 2023 vor; Alina Geiß und Sebastian Pfiffner tragen bei der Großen Garde die Tollitäten-Krone mit Stolz und großen Ansprüchen an den eigenen Einsatz durch die gesamte Saison. Deren heiße Phase beginnt am 14. Januar mit dem Inthronisationsball in der Stadthalle Gersthofen.

Sie sind das Gesicht der Lechana im Fasching 2023: (von links) Samuel Wagner und Maja Hatzelmann regieren den Nachwuchs der Lechana, Alina Geiß und Sebastian Pfiffner sind das Prinzenpaar der Großen Garde. Foto: Sonja Diller

Rund 40-mal werde die Showtanztruppe der Lechana danach auf den Bühnen der Region zu sehen sein, kündigte Präsident Centmeier an. Der ganze Hofstaat steht in den Startlöchern, die Tanztruppe übt weiter jeden Schritt, damit die Party im Januar mit großem Feuerwerk zünden kann. Bei der ausgiebigen Tanz- und Feiertour durch den heimischen Fasching wird einer der "Alten" als ganz "Neuer" mitmischen: Der gerade abgedankte Prinz Raffael Wehr ist als der neue Hofmarschall der Großen Garde weiterhin ganz nah dran am Geschehen, bis die fünfte Jahreszeit am 21. Februar wieder zu Ende geht.

Lesen Sie dazu auch