Leipziger Platz in Gersthofen soll grüner werden

Der Platz an der Leipziger Straße in Gersthofen besticht derzeit durch viel Grau. Nun soll er grüner werden.

Der Platz an der Leipziger Straße in Gersthofen soll grüner werden. Das beschloss nun der Gersthofer Bauausschuss, die Kosten für die Umgestaltung sollen im Haushalt 2023 aufgenommen werden. Der bisher größtenteils mit Pflastersteinen ausgelegte Platz soll zu einem großen Teil begrünt werden, was dem Klimaschutz sowie der Biodiversität der Stadt Gersthofen helfen soll, wie Bürgermeister Michael Wörle ausführte.

Auf 65 Prozent der bisherigen Gesamtfläche sollen die Pflastersteine Pflanzen und Rasen weichen. Dadurch verspricht sich die Stadt außerdem, die Versickerung von Regen in diesem Bereich zu verbessern. Die Kosten der Umgestaltung werden auf 200.000 Euro geschätzt. (mom)