Leonardo da Vincis Maschinen im Gersthofer Ballonmuseum

Er war ein Universalgenie. Bereits zum zweiten Mal widmet das Gersthofer Ballonmuseum Leonardo da Vinci eine Ausstellung. Darum geht es diesmal.

Leonardo da Vinci war Maler, Bildhauer, Kunsthistoriker, Anatom, Naturforscher, Architekt, Mechaniker und Erfinder. Schon im Jahr 2007 widmete das Ballonmuseum in Gersthofen diesem Universalgenie eine große Sonderausstellung, die damals mit mehr als 10.000 Besuchern alle bisherigen Zahlen übertraf. Nun gibt es wieder eine - neu konzipierte - Ausstellung über die Maschinen, die da Vinci zumindest auf dem Papier erfunden hat.

Das Ballonmuseum Gersthofen zeigt ab dem 8. Oktober 2022 in Kooperation mit dem Institut für Kulturaustausch Tübingen die Sonderausstellung "Leonardo da Vinci - Erfinder und Wissenschaftler". Als Maler ist Leonardo da Vinci (1452-1519) durch seine Gemälde wie die "Mona Lisa" oder das "Abendmahl" weltbekannt, als Erfinder und Wissenschaftler entwarf das Universalgenie erstaunliche Maschinen, wie etwa ein Fluggerät, eine Luftschraube oder ein Automobil.

Gersthofer Museum zeigt reproduzierte Skizzen von da Vinci

In der Ausstellung, die ab Samstag, 8. Oktober, zu sehen ist, steht nicht so sehr die künstlerische Seite da Vincis im Vordergrund, sondern Thema sind seine kongenialen technischen Erkenntnisse und wissenschaftlichen Ambitionen. Seinen schier unvorstellbaren Forscherdrang und seinen Erfindungsgeist offenbaren die ausgestellten aufwendigen Faksimiles nach Zeichnungen und Skizzen des Künstlers: von Entwürfen zu unterschiedlichen Maschinen und Bauten, über geometrische Studien bis zu detaillierten anatomischen Zeichnungen. Die in die Ausstellung integrierten Modelle und Filme ermöglichen es dem Besucher, die aufregenden Erfindungen Leonardos hervorragend nachzuvollziehen.

Die Exponate knüpfen direkt an die Dauerausstellung des Ballonmuseums an. Wie der Mensch an den Himmel kommen könnte, spielte in Leonardos Gedankenwelt eine bedeutende Rolle. Wie es aber dem Menschen schließlich gelang, seinen Traum vom Fliegen zu verwirklichen, zeigt das Ballonmuseum in seiner Dauerausstellung. Dazu wird ein abwechslungsreiches Begleitprogramm für Kinder und Erwachsene angeboten.

Lesen Sie dazu auch