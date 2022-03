Liedermacherin Sarah Lesch kommt live in die Stadthalle Gersthofen

Sie gilt als das weibliche Gesicht der deutschen Liedermacherszene. Nun ist Sarah Lesch live in der Stadthalle Gersthofen zu erleben.

Sarah Lesch ist Liedermacherin. Ihre poetisch-politischen Lieder handeln von Liebe, Leichtigkeit und Friedensfrikadellen, aber auch von den Schattenseiten unseres Zusammenlebens. Auf ihrer Live-Tournee macht sie am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen Station. Für das Konzert verlosen wie zweimal jeweils zwei Freikarten.

Die Liedermacherin weiß, wovon sie singt, und bringt nicht nur ihren Standpunkt, sondern auch Lebenserfahrung auf die Bühne. Ihre poetisch-politischen Lieder handeln von Liebe, Leichtigkeit und Friedensfrikadellen, aber auch von den Schattenseiten unseres Zusammenlebens. Sie krempelt das angestaubte Liedermachergenre um, vom Altherrendogmatismus zum lebendigen, emanzipatorischen Kommentar unserer Zeit. Engagement statt Zeigefinger. Witz statt Wut. Gefühl, statt Gefälligkeit. Charismatisch führt sie ihr Publikum auf Autobahnrastplätze, an schmutzige Küchentische oder in schummrige Kneipen, bringt den Saal zum Lachen, rührt zu Tränen und provoziert wie nebenbei zu Haltung.

Viereinhalb Alben veröffentlicht

Mittlerweile viereinhalb Alben hat Sarah im Gepäck, darunter das mitten im ersten Shutdown veröffentlichte "Der Einsamkeit zum Trotze".

Für das Livekonzert von Sarah Lesch am Freitag, 8. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir zweimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Dienstag, 5. April, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und schreibt uns den Namen des ersten Albums, das sie mitten im Shutdown veröffentlichte.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regelung. Karten gibt's an den bekannten Vorverkaufsstellen. (lig)