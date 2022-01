Gersthofen

Lkw-Fahrer übersieht in Gersthofen ein geparktes Auto

Ein geparktes Auto hat ein Lastwagenfahrer am Dienstag in Gersthofen beim Rangieren übersehen.

Rückwärts will ein 57-Jähriger mit seinem Gespann in die Mozartstraße fahren. Bei dem Manöver richtet er einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Ein geparktes Auto hat ein Lastwagenfahrer am Dienstag in Gersthofen beim Rangieren übersehen. Dabei richtete der 57-Jährige einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Nach Auskunft der Polizei wollte der Lkw-Fahrer gegen 7.50 Uhr mit seinem Gespann rückwärts von der Schubertstraße in die Mozartstraße. Aufgrund der Enge streifte er zunächst eine Hecke und fuhr anschließend gegen ein geparktes Fahrzeug. Dabei drückte er die hintere Tür komplett ein. Der Gesamtschaden beträgt rund 5300 Euro. (thia)

