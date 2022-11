Luise Kinseher: Mein Kabarettprogramm dreht sich um die großen Fragen64500861

Gersthofen

vor 41 Min.

Luise Kinseher: Mein Kabarettprogramm dreht sich um die großen Fragen

Die Kabarettistin Luise Kinseher gastiert in der Stadthalle Gersthofen. Das Motto ihres aktuellen Programms ist "Wände streichen. Segel setzen".

Plus Nach dem Corona-Lockdown ist die Kabarettistin Luise Kinseher wieder auf den Bühnen unterwegs. Doch das ist nicht das Einzige, mit dem sie sich befasst.

Von Gerald Lindner

Sie haben gerade im Lustspielhaus in München Ihr neues Programm "Wände streichen. Segel setzen" aus der Taufe gehoben. Ist der Titel eine Anspielung auf die Lockdown-Zeit wegen der Corona-Pandemie?



Luise Kinseher: Beim ersten Lockdown bin ich zunächst in eine Art Schockstarre verfallen. Ich habe dann die Zeit genutzt, um mich zu erholen, den Keller aufzuräumen und Dinge zu erledigen, die liegen geblieben waren. Da die Auszeit immer länger wurde, habe ich halt das Beste draus gemacht. So habe ich unter anderem das Kochbuch "Schweinebraten, Hummus und Pad Thai" zusammen mit Karl Ederer und Franz Kotteder geschrieben.

