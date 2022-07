Singer-Songwriterin Madeline Juno im Interview: "Wir spielen, was das Zeug hält"

Plus Madeline Juno bildet mit ihrer Band das Finale der Gersthofer Rasenkonzerte. Hier spricht sie über das Künstlerleben in der Pandemie, ihre Depression und neue Projekte.

Sie haben vor Kurzem eine große Tour abgeschlossen. Dennoch spielen Sie weitere Konzerte wie das in Gersthofen?



Madeline Juno: Ich bin immer noch beseelt von diesen Konzerten. Wir spielen die Show tatsächlich noch weiter. Allerdings ist es derzeit schwer, neue Auftritte auszumachen. Das Konzertangebot ist einfach zu groß. Es sind für uns Künstler mal wieder unsichere Zeiten. Daher sind wir dankbar, dass wir nach der Corona-Pandemie wieder auftreten können. Und wir spielen, was das Zeug hält.