Mann bemerkt eingeschlagene Scheibe an Auto

Vor der eigenen Haustür wird einem Fahrzeughalter die Scheibe seines Autos eingeschlagen. Will der Täter etwas stehlen?

In der Hochlandstraße in Gersthofen kam es im Verlauf des vergangenen Donnerstags, 16. Dezember, zur Beschädigung eines dort geparkten Wagens. Der Fahrzeughalter hatte sein Auto an seiner Wohnanschrift abgestellt, als er am Abend bemerkte, dass eine Fensterscheibe des Wagens eingeschlagen worden war. Da sonst keinerlei Schäden am Fahrzeug festgestellt werden konnten, war nicht von einem Verkehrsunfall auszugehen.

Möglicherweise wollte der unbekannte Täter etwas aus dem Auto entwenden. Es befanden sich jedoch keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (jah)

