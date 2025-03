Mann fährt mit drei Promille auf E-Scooter durch Gersthofen

Seinen E-Scooter musste ein Betrunkener am Dienstagmorgen in Gersthofen stehen lassen. Wie die Polizei mitteilt, fiel der 31-Jährige den Beamten gegen 6.30 Uhr in der Bahnhofstraße auf, weil an seinem elektrischen Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Wie sich herausstellte, war das aber nicht das einzige Problem. Der Mann war laut Polizei völlig betrunken. Ein Test ergab einen Wert von rund drei Promille. Obendrein schlug auch noch ein Drogentest positiv auf THC, also Cannabis, an, berichtet die Polizei. Der Mann muss daher mit mehreren Anzeigen rechnen. (kinp)

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis