Mann trifft in Gersthofen mit dem E-Scooter Hund und Frauchen

Ein 54-Jähriger dreht in Gersthofen beim Ballonstartplatz seine Runden. Als er den Hund einer 49-Jährigen trifft, eskaliert die Situation.

Einen Hund hat ein 54-Jähriger in Gersthofen mit seinem E-Scooter an Kopf und Bauch getroffen. Als die Halterin ihren Vierbeiner daraufhin an die Leine nehmen wollte, schlug ihr der Mann sein Gefährt gegen das Knie.

Anzeige: E-Scooter-Fahrer in Gersthofen rastet aus

Passiert ist der Vorfall laut Polizei bereits am Samstagvormittag in der Nähe des Ballonstartplatzes. Nach seinem Ausraster sagte der 54-Jährige zum Lebensgefährten der 49-jährigen Hundehalterin, dass er ihr erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde, sollte sie ihn bei der Polizei anzeigen. Die Frau ließ sich davon nicht einschüchtern und ging am Dienstag zur Polizei. Den 54-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung. (thia)