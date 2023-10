Gersthofen

Mann überfällt einen 79-Jährigen und stiehlt dessen Rollator

Plus Ein 34-Jähriger überfällt einen Rentner und stiehlt dessen Geldbeutel und Rollator. Die Strafe fällt härter aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Von Jonathan Lyne

Der Überfall ging dem 79-jährigen Opfer noch nahe: Der Mann war im Juni in Gersthofen mit seinem Rollator auf dem Weg nach Hause. Ein 34-Jähriger griff in das Netz des Rollators, in dem unter anderem die Tasche des Opfers und dessen Geldbeutel lagen. Der 79-Jährige habe sich an seine Gehhilfe geklammert und geschrien. Als seine Kräfte nachließen, riss der Angeklagte den Rollator offenbar mit und flüchtete mit 300 Euro Bargeld. Das Opfer zog sich beim Sturz Schürfwunden an Ellbogen und Knien zu. Der Überfall wurde jetzt am Amtsgericht Augsburg verhandelt.

Angeklagter arbeitete als Bauhelfer - und nahm regelmäßig Drogen

Zeugen nahmen damals die Verfolgung des Angeklagten auf, dieser konnte zunächst allerdings entwischen. Eine Stunde nach dem Überfall nahm die Polizei ihn fest. Der 34-Jährige war vor drei Jahren aus Rumänien nach Deutschland gekommen, berichtete Verteidiger Marco Müller. Der Angeklagte habe immer wieder Gelegenheitsjobs als Bauhelfer gehabt - und regelmäßig Drogen genommen, wie er über seine Dolmetscherin übersetzen ließ: Joints, auch Kokain. Eine Kriminalhauptkommissarin berichtete als Zeugin, dass ein Drogentest nach der Festnahme Spuren von Betäubungsmitteln gezeigt habe.

