Mann wird bei Schlägerei vor Club verletzt

Wieder einmal ist es vor einem Club in Gersthofen zu einer Körperverletzung gekommen. Von dort berichtet die Polizei immer wieder von Vorfällen.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr verließen zwei junge Männer mit ihrem Wagen den Parkplatz des Clubs Soundfactory in Gersthofen. Auf Höhe der JET-Tankstelle am Eingang zum Hery-Parkplatz stiegen sie dann aus und attackierten eine Gruppe von Personen mit Schlägen und Tritten. Anschließend setzten sie ihre Fahrt mit ihrem Wagen mit Augsburger Kennzeichen in unbekannte Richtung fort.

Immer wieder ist die Polizei am Gersthofer Club im Einsatz

Zwischen den Tätern und den Geschädigten gab es wohl im Vorfeld bereits Streitigkeiten in der Diskothek, so die Ermittlungen der Polizei. Die Verletzungen der Geschädigten waren leichter Natur, eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig. Immer wieder sind Besucherinnen und Besucher der Disco in Vorfälle verwickelt. So berichtete die Polizei zuletzt im Februar von einer Schlägerei vor der Disco. Im April waren einem Mann auf dem Heimweg hochwertige Turnschuhe gestohlen worden. (jah)

Lesen Sie dazu auch