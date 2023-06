"Manta, Manta" lockt noch wenige zum Gersthofer Kinosommer

Mit „Manta Manta - Zwoter Teil“ startet in Gersthofen die Freiluft-Filmsaison durch. Doch am Premierenabend blieb der große Besucheransturm noch aus.

Nostalgische Strandkörbe, bequeme Stoffliegestühle und eine stattliche Kinoleinwand mitten im Zentrum von Gersthofen – dies sind die einfachen, aber gemütlichen Zutaten, mit welchen der Gersthofer Kinosommer in die Spielsaison 2023 gestartet ist. An der Potenzialfläche direkt an der Donauwörther Straße („Gersthofer Loch“) warten von nun an rund 40 populäre Kino-Blockbuster auf alle Filmfreunde, die neben einem spannenden Kinoerlebnis auch gerne die lauen Sommerabende in der Innenstadt genießen möchten.

Das Veranstalter-Team rund um Johannes Scheer, Michael Hehl und Daniela Bergauer freute sich, mit „Manta Manta – Zwoter Teil“ den nunmehr zum dritten Mal stattfindenden Gersthofer Kinosommer diesmal einen ganzen Monat früher als sonst starten zu können und bis Anfang September den Zuschauern zahlreiche unterhaltsame wie auch spannende Abendstunden bieten zu können. Den Organisatoren zufolge würden im Freiluftkino anstatt der gängigen Alternativfilme des Augsburger Lilioms insbesondere kommerzielle Blockbuster aus mehreren Jahrzehnten Filmgeschichte präsentiert werden – unter anderem auf der Leinwand mit dabei: "Indiana Jones", James Bonds "Goldfinger" und "Arielle, die Meerjungfrau".

Filmfreunde kommen schon eine Stunde früher nach Gersthofen

Bereits über eine Stunde vor Filmbeginn fanden sich schließlich auch schon die ersten Filmfreunde ein, während am Verpflegungskiosk noch Popcorn, mexikanische Nachos und eine bunte Auswahl an Getränken für die Zuschauer bereitgestellt wurden. Begehrt waren von den Gästen schließlich vor allem die gemütlichen Strandkörbe, die insbesondere von Zweierpärchen in Beschlag genommen wurden. Mit rund zwei Dutzend Besuchern hielt sich der Zulauf am Eröffnungsabend allerdings noch merklich in Grenzen, was wohl nicht zuletzt auch der momentanen Ferienzeit geschuldet war.

Das Liliom-Team freut sich auf einen erfolgreichen Kinosommer 2023. Von links: Johannes Scheer, Michael Hehl, Wesley Wong, Daniela Bergauer und Anastasiya Temnik. Foto: Daniela Ziegler

Ruhestörung oder ablenkender Straßenlärm ist beim Freiluft-Kinoerlebnis im Übrigen nicht zu befürchten – der Ton des gezeigten Films wird ausschließlich über spezielle Kopfhörer übertragen, die man direkt am Eingangsbereich erhält. Und wenn der Gersthofer Wettergott einmal nicht mehr so recht mitspielen sollte? Mitveranstalter Michael Hehl erklärt das einfache Procedere in einem solchen Fall: „Sobald ein Schlechtwettertag vorhersehbar ist, schreiben wir die Kunden per E-Mail an und buchen ihnen das bereits bezahlte Eintrittsgeld zurück. Aber bisher war es auch so: Wenn es einmal ein bisschen zu tröpfeln begonnen hat, sind die Leute einfach geblieben.“

Bully Herbig kommt zu seinem Film "Ballon" nach Gersthofen

Das Organisatoren-Team hofft trotz der unvorhersehbaren Wettereskapaden auf einen erfolgreichen Kinosommer und freut sich ganz besonders auf den Special-Gast, der am 1. September auf dem Gelände erscheinen wird: Niemand Geringerer als Comedian-Star Bully Herbig wird sich an diesem Abend einfinden, um seinen neuen Thriller „Ballon“ höchstpersönlich vorzustellen – einen passenderen Filmtitel könnte es für die Stadt Gersthofen wohl sicherlich ebenfalls kaum geben.

Lesen Sie dazu auch

Pünktlich zum Sonnenuntergang startete am Eröffnungsabend des Kinosommers jedoch zunächst einmal Til Schweiger mit seinem kultigen Manta durch. Trotz der überschaubaren Zahl an Besuchern präsentierte sich im „Loch“ schließlich ein unterhaltsamer Kinoabend, der mitten im Stadtzentrum eine entspannte und familienfreundliche Atmosphäre verstrahlte. Weitere Infos und Tickets: www.gersthoferkinosommer.de.