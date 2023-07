Margeritenball kehrt in die Gersthofer Stadthalle zurück

Die Ballsaison in Gersthofen hat ihren Höhepunkt zurück: Nach drei Jahren Pause findet in diesem Jahr wieder der Margeritenball der Stadt Gersthofen statt.

Alles Walzer? Einfach Swing! Die traditionsreiche Wohltätigkeitsveranstaltung geht am 21. Oktober in ihre 49. Auflage – der Vorverkauf für den Margeritenball läuft ab sofort. Wieder kommt der Erlös der Gersthofer Stiftung Hilfe in Not und damit direkt Gersthoferinnen und Gersthofern zugute.

Gesorgt wird wieder für gute Tanzmusik: Die Eddy Miller Orchestra Band bringt eine einzigartige Mischung aus Swing-Klassikern von Frank Sinatra oder Nat King Cole, Hits von Bruno Mars, Pharrell Williams oder Michael Bublé in die Stadthalle. Durch den Abend führt Moderatorin Angie Stifter, bekannt aus Augsburg TV. Auf dem Programm stehen unter anderem Showeinlagen und ein exklusives Drei-Gänge-Dinner des Stadthallen-Caterers Cirkularium.

Casino in der Stadthalle Gersthofen

Für einen ganz besonderen Rahmen rund um den Ballsaal sorgt außerdem ein Casino mit Roulette, Black Jack, die Piano-Lounge mit Cocktails in großartigem Ambiente im Foyer und ein Whiskey-Zigarrenlounge-Zelt. Wie es in den vergangenen Jahren üblich war darf die Tombola mit zahlreichen hochwertigen Preisen auch in diesem Jahr nicht fehlen.

Die beliebte Kellerbar des Margeritenballs ist natürlich auch wieder mit dabei! Für den traditionellen Absacker und Feierlaune bis in die frühen Morgenstunden erhält die Bar eine neue Location: In der Tiefgarage der Stadthalle wird der bekannte Augsburger Deejay Short für Stimmung, Spaß und eine volle Tanzfläche sorgen und mit allen feiern, die den Ball nicht enden lassen wollen.

Der Eintritt für den Margeritenball beträgt 99 Euro. Karten sind ab sofort im Kartenvorverkauf der Stadthalle Gersthofen sowie unter Telefonnummer 0821/2491550 erhältlich. (AZ)

