Matze Knop feuert in Gersthofen bitterböse Giftpfeile auf den Zeitgeist ab

Plus Mit seiner temporeichen Bühnenshow „Mut zur Lücke“ bringt Comedian Matze Knop die Stadthalle Gersthofen zum Jubeln. Seine Parodien bringen viele Fernsehstars auf nur eine Bühne.

Howard Carpendale, Dieter Bohlen und ein halbes Dutzend internationale Fußballlegenden auf einer einzigen Showbühne miteinander vereint – das konnte das Publikum jetzt zumindest auf satirische Art und Weise in der Stadthalle Gersthofen erleben: Der nordrhein-westfälische Ausnahme-Kabarettist Matze Knop hat mit seiner neuen Comedyshow „Mut zur Lücke“ wieder einmal zu einem parodistischen Rundumschlag gegen die berühmt-berüchtigtsten Promis der Medienwelt ausgeholt und dabei immer wieder die bitterbösesten Giftpfeile der deutschen Sprachkunst auf das Publikum losgejagt.