McDonald's eröffnet eine neue Filiale im Industriegebiet Gersthofen

Plus Gersthofen bekommt ein neues Fast-Food-Restaurant mit Drive-In und Spielplatz. Mc Donald's hat sich für den Neubau ein Grundstück im Industriegebiet ausgeguckt.

Von Regine Kahl

Auswahl für einen schnellen Imbiss gibt es in dem Gersthofer Industriegebiet rund um die Dieselstraße bereits recht international: Beschäftigte oder andere Hungrige können zwischen asiatischer oder türkischer Küche wählen. Jetzt kommt ein neues Angebot dazu: Der Fast-Food-Riese McDonald's baut eine Filiale auf dem Grundstück zwischen dem Discounter Lidl und dem Unternehmen Impuls Finanzmanagement. Die Pläne sind bereits konkret und von Seiten der Stadt bekam das Bauvorhaben grünes Licht.

In Gersthofen gibt es am Los-Angeles-Ring bereits ein ähnliches Schnellrestaurant von der Kette Burger King. Auch der McDonald's in der Nachbarschaft von Ikea ist nicht weit weg. Dennoch sieht das Unternehmen mit 40.000 Franchise-Filialen in der Welt offensichtlich genügend Potential in Gersthofen, um ein weiteres Lokal mit der Auswahl zwischen Hamburger, Chicken McNuggets & Co an den Start zu bringen. Wie an den meisten anderen Standorten auch wird es ein dazu Mc Cafe und einen Spielplatz für die Kinder geben.

