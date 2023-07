Mehr als 80 Akteure fiebern auf die Premiere des „Brandner Kaspars“ hin

Der zweifelnde Blick in den Himmel gehört für 82 Gersthoferinnen und Gersthofer zum Tag. Denn zur Premiere ihres „Brandner Kaspars“ braucht es gutes Wetter.

Er kartelt mit dem schnapsseligen Boandlkramer um den Tod: Der Autor Kurt Wilhelm hat mit seiner Geschichte vom lebenslustigen „Brandner Kaspar“, der mit dem Boandlkramer – einem bayerisch-jovialen Tod – darum kartelt, nicht sterben zu müssen, ein echtes Volksstück geschaffen. Er bearbeitete dafür Franz von Kobells Erzählung „Die G'schicht vom Brandner Kasper“. Zum 50. Jubiläum der Stadterhebung war eine eigene Gersthofer Fassung des Stoffs einer der Höhepunkte des Festjahrs. Ab Freitag, 28. Juli, ist die Produktion wieder dreimal zu sehen. Doch diesmal hat sich manches geändert.

Seit elf Wochen proben die beiden Spielleiter Herbert Lenz und Manfred Lamprecht mit ihren Akteurinnen und Akteuren. Der Aufwand ist groß, denn circa 30 Aktive verkörpern auf der Bühne noch mehr Rollen, von der kleinsten bis zur abendtragenden Titelrolle und seinem „Widersacher“. Schließlich muss den vielen Engeln im bayerisch-schwäbischen Himmel ihre jeweilige Eigenart einstudiert werden.

Einzelne Neubesetzungen für die Gersthofer Fassung waren notwendig

Zu einem guten Teil ist wieder das Ensemble auf der Bühne zu erleben. Allerdings musste die Titelrolle neu besetzt werden. „Unser Brandner Kaspar Rainer Lechner lebt inzwischen nicht mehr hier und musste kurzfristig absagen“, erzählt Manfred Lamprecht. Schnell war in Michael Fischer, der eigentlich die Rolle des Portners Petrus spielen sollte, Ersatz gefunden. „Er erfuhr im Urlaub von seinem Glück und machte sich gleich ans Lernen der Rolle“, fügt Herbert Lenz hinzu. Als neuer Petrus sprang nun Charly Schafitel in die Bresche. Nach Jahrzehnten Kol-La-Faschingssitzungen verfügen das Theater Gersthofen, die Lechana und die Sing- und Musikschule über eine breite Zahl an Spielern.

Die Bühne für den „Brandner Kaspar“ wurde schon auf dem Freigelände des Gersthofer Alpenvereins aufgebaut. Eine Woche nach den Theateraufführungen treten darauf auch die Bands der Gersthofer Rasenkonzerte auf. Foto: Marcus Merk

Wieder in seine umjubelte Glanzrolle des Boandlkramers schlüpft Christian Zirngibl und auch Regina Winter ist wieder als Marei zu sehen. Nun fiebern die Akteure schon auf die Premiere hin. Diesmal geht es nicht auf den Rathausplatz, sondern auf das geräumige Freigelände von Naturfreunden und Alpenverein im Westen Gersthofens. Vor der Premiere gibt es noch einiges zu klären: Denn alle Beteiligten können erst zur Haupt- und Generalprobe am Mittwoch und Donnerstag, 26./27. Juli, auf die originale Bühne an der Westendstraße. „Wir können die Bühne und die Bestuhlung der Gersthofer Rasenkonzerte nutzen, die eine Woche später stattfinden“, sagt Kol-La-Vorsitzender Philipp Rogg. Unter dem Dach der Kol-La kam die Produktion zustande.

Das sollten die Gersthofer Besucher wissen

Am Freitag, 28. Juli, geht’s dann ab 20.45 Uhr los. Einlass ist bereits um 19.45 Uhr. Es gibt freie Platzwahl. Das Publikum kann die Autos auf dem Park+Ride-Parkplatz westlich des Bahnhofs abstellen. Ein Ersatzparkplatz bei großem Zuspruch steht am Hery-Park zur Verfügung. „Wir bitten aber, dass möglichst viele Besuchende mit dem Rad zu den Vorstellungen kommen“, sagt Rogg. „Es gibt einen beleuchteten Fahrradabstellplatz. Und auch für Gäste, die nicht so gut zu Fuß sind, ist gesorgt: Es gibt einen Shuttle vom Park+Ride-Platz zum Veranstaltungsgelände. Gehbehinderte können auch zum Aussteigen vor das Gelände gefahren werden, die Autos müssen aber auf dem regulären Parkplatz abgestellt werden.

Für Getränke während der Aufführungen sorgen die Naturfreunde. Karten gibt es online auf der Homepage der Stadthalle Gersthofen. Für ganz Kurzentschlossene öffnet auch die Abendkasse. Muss eine Vorstellung schon im Vorfeld wegen Dauerregens oder Sturms abgesagt werden, gelten die gelösten Tickets auch für einen der Folgeabende. Doch Herbert Lenz betont: „Wir spielen auch bei leichtem Regen, dann halt entsprechende Kleidung mitnehmen.“