Mehr Bio und Region: Warum ein Gersthofer Betriebsrestaurant preiswürdig ist

Mehr Bio auf dem Tisch bei der Mittagspause an der Arbeitsstätte. Für sein Speisenkonzept erhielt ein Gersthofer Betriebsrestaurant jetzt eine Auszeichnung.

Um genau zu sein sind es 25 % Bio und 60 % Region, die in den 1700 Mittagessen, welche Marian Reglin und sein Küchenteam jeden Tag zubereiten stecken. 500 Mitarbeiter essen täglich im eigenen Betriebsrestaurant des Industriepark Gersthofen, weitere 1200 Mahlzeiten liefert die Küche an externe Kunden wie Kitas und Schulen. Nachhaltigkeit war dabei dem Betriebsleiter Marian Reglin schon immer genauso wichtig wie die Zufriedenheit der zahlreichen Essensgäste. Nun gab’s bei einer Aktion des „BioRegioCoachings“ dafür sogar eine Auszeichnung.

Wie gelang Marian Reglin und seinem Küchenteam gerade in diesen besonderen Zeiten, in denen die Lebensmittelpreise steigen, dieser Erfolg? Er holte sich fachkundige Unterstützung bei Ulrich Deuter, Manager der "Öko-Modellregion Stadt.Land. Augsburg" und Alexandra Hiebl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg. Zusammen starteten sie im Mai 2022 das BioRegio-Coaching.

Gersthofer Küchenteam lässt sich coachen

Zunächst vermittelte Alexandra Hiebl in zwei Theorieeinheiten die Grundlagen zur Speiseplanung und verantwortungsbewusstem Handeln beim Einkauf. „Die Einkaufsanalyse und der SpeiseplanCheck sind noch heute unsere wichtigsten Tools“, so Reglin. „Hiermit überprüfen wir nicht nur, was wie häufig angeboten wird, sondern erfassen auch unseren Einsatz von regionalen und ökologischen Lebensmitteln.“ Für die persönliche Betreuung vor Ort konnte der Bio-Koch Christian Winzinger gewonnen worden. Er besuchte das Küchenteam in regelmäßigen Abständen und analysierte Arbeitsabläufe, Lieferantenlisten und Rezepturen. Gemeinsam wurde nach neuen Wegen gesucht.

„Am besten wir fangen schrittweise an die Gewürze auf Bio umzustellen“, so Winzinger „die sind zwar teurer im Einkauf, aber ergiebiger im Geschmack, sodass man keine großen Mehrkosten zu befürchten hat“. Die Zukunft fest im Blick – Gemeinden und Städte werden in den kommenden Jahren in den Ausschreibungen der Kita- und Schulverpflegung mehr Wert auf Bio und die Region legen – hielt das Küchenteam auch in stürmischen Zeiten den Kurs. Die Stadt Gersthofen beispielsweise hat vor einigen Monaten bei der Neuausschreibung der Essensversorgung für die Anna-Pröll-Mittelschule dies als wesentliches Kriterium für die Bewerber festgelegt.

Gersthofer Küchenchef ist auf der Suche nach Lebensmitteln aus der Region

„Wir bieten nun einmal die Woche ein reines 100-prozentiges Biogericht an“, teilte Reglin stolz bei der Urkundenübergabe am vergangenen Mittwoch mit. „Und wir sind weiterhin auf der Suche nach Lebensmitteln, die aus der Region kommen und in der Gemeinschaftsverpflegung eingesetzt werden können“, meinte er mit Blick auf Ulrich Deuter, der im Landkreis einen guten Überblick über die Wertschöpfungsketten hat. „Jeder Landwirt ist stolz, wenn er weiß, wohin sein Produkt geliefert oder wie es weiterverarbeitet wird“, unterstrich Deuter und hofft neue Lieferanten zu gewinnen.

Claudia Marcantonio von der International School in Gersthofen freute sich über den neuen Kurs im Betriebsrestaurant, „denn somit gewinnt auch unser Schulessen an Qualität. Das ist die beste Wertschätzung, die man sich wünschen kann“. Alexandra Hiebl überreichte im Namen der Bayerischen Staatsministerin für Ernährung Michaela Kaniber die Urkunde an das ganze Team der MVV Industriepark Gersthofen GmbH und wünschte allen weiterhin zufriedene Essensgäste.